Oltre mille sanzioni a Lucca su rifiuti, ambiente e maltrattamento animali

LUCCA – Intenso anno di attività il 2017 per il nucleo ambientale della Polizia Municipale, con oltre mille fra sopralluoghi, sanzioni e interventi a tutela dell’ambiente.

Tra gli interventi si segnalano, in particolare, sul fronte dei rifiuti 61 sopralluoghi e 311 verbali in centro storico a persone che non avevano effettuato la raccolta differenziata seguendo le regole e 17 sopralluoghi e 35 verbali dello stesso tipo nella periferia. La videosorveglianza delle isole ecologiche ha consentito di identificare e multare numerosi cittadini che avevano utilizzato in modo errato l’impianto, mentre 167 sopralluoghi sono stati realizzati in altrettante aree dove sono stati abbandonati rifiuti con 70 multe. Il totale dei sopralluoghi per i rifiuti assomma a 245 con 416 verbali a cui vanno aggiunti ben 42 interventi per rimuovere Eternit (si tratta nella maggior parte dei casi si coperture di immobili in cemento amianto non friabile e pertanto non pericoloso se non in fase di degrado) gli agenti hanno effettuato comunque u sopralluogo per valutare lo stato di conservazione e le modalità per la rimozione.



I sopralluoghi per aree verdi incolte sono stati 86 che, dopo le visure catastali con l’identificazione dei proprietari, hanno portato all’emissione dell’ordinanza per la ripulitura da parte dell’Ufficio Ambiente; nel caso in cui l’area verde impedisse o intralciasse la strada pubblica è stata emessa la sanzione a carico del proprietario.



Dodici sopralluoghi sono stati invece effettuati per accertare la regolarità degli scarichi fognari che hanno condotto alla compilazione di ben 45 verbali per mancata autorizzazione o malfunzionamento degli impianti. Sul fronte dei veicoli abbandonati, sono state rimosse 53 vetture abbandonate sul territorio, 44 velocipedi. Da registrare infine 77 interventi per accertare il benessere di animali da compagnia.