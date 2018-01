Oltre 200 atleti alla corsa campestre ‘Comune di Capannori’

CAPANNORI – Sono circa duecento gli atleti, tra giovani e giovanissimi, che nella giornata di domenica hanno partecipato al trofeo invernale di corsa campestre “Comune di Capannori” organizzato dalla Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con l’amministrazione comunale ai laghetti di Lammari in località Isola Bassa. Un contesto ideale per la gara, giunta oramai alla sua terza edizione, in cui cadetti ed esordienti di varie società di atletica del territorio hanno potuto passare una giornata all’insegna dello sport e a contatto con la natura, stringendo ancora più saldamente quel legame indissolubile tra l’attività agonistica e benessere psicofisico che da sempre cerchiamo di insegnare ai nostri giovani tesserati. La giornata infatti, per merito anche di un tempo atmosferico particolarmente clemente dopo una settimana piuttosto negativa, si è svolta in un costante clima di divertimento e positività, stimolando i concorrenti a dare il massimo anche su un terreno a tratti ostico. Come sempre accade in queste occasioni, e al di là dei lusinghieri piazzamenti conquistati dai nostri atleti, la società esprime la massima soddisfazione per la riuscita dell’evento, che si conferma una occasione preziosa per stringere i legami col territorio e offrire ai nostri giovani tesserati una competizione di respiro provinciale per misurare i propri sforzi e risultati. Una menzione particolare vogliamo spenderla per quegli atleti ed atlete della Virtus che, nelle rispettive categorie, sono riusciti ad aggiudicarsi la prima posizione: Tommaso Giannini e Anna Lucarotti si sono piazzati alle prime posizioni nella categoria Cadetti (2003-2004) rispettivamente nei settori Maschile (1800 m) e Femminile (1400 m), Carlo Bresciani ed Emma Puccetti nella categoria Ragazzi (2005-2006) sui 1000 m., Federico Serafini nella categoria Esordienti “B” Maschile (600 m), ed infine Matteo Lunardi sui 600 m. per la categoria Esordienti “A” Maschile. Congratulazioni per gli ottimi piazzamenti e ringraziamenti per la partecipazione vanno anche all’Atletica Pietrasanta Versilia, Atletica Camaiore, GS Orecchiella Garfagnana, Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane e all’Atletica Massarosa, a cui viene fin da adesso rinnovato l’invito a partecipare alla edizione 2019 dell’evento.