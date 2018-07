Ok di Commissione e consiglio per i lavori a strade, scuole ed edifici del Comune di Lucca

LUCCA – La manutenzione di Villa Bottini (investimento totale di 140mila euro), la cura delle scuole (150mila euro), l’incremento delle asfaltature delle strade (nel 2018, l’investimento totale sfiorerà il milione di euro). E poi, la realizzazione di due nuovi varchi per la ZTL del Centro storico (in via Vittorio Emanuele e in via del Molinetto), il ripristino del tetto all’ex primaria del Piaggione (luogo di incontro delle associazioni del paese), il potenziamento della fibra ottica al polo culturale Agorà (30mila euro), il potenziamento delle fontane pubbliche (58mila euro); e anche la progettazione per il restauro del tempietto dell’acquedotto del Nottolini: opera attesa da tanti anni.

Sono solo alcune delle priorità della variazione al piano degli investimenti del Comune di Lucca, che ieri (martedì 3 luglio) ha ottenuto il via libera sia della Commissione lavori pubblici ed ambiente, sia del Consiglio comunale.

Con questo atto l’amministrazione ha voluto dare un impulso importante alla manutenzione del territorio, assumendo come priorità, in primis, le scuole e le strade. Per quanto attiene la viabilità, gli interventi si concentreranno in particolare sulla circonvallazione e sulle sue radiali, ma anche su gran parte delle principali vie del comune e del Centro storico. Le risorse a disposizione, come ha sottolineato anche l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini intervenendo prima in Commissione e successivamente in Consiglio Comunale, sono tutt’altro che infinite, ma l’impegno dell’amministrazione è massimo per rendere strutturata e periodica la cura delle strade.

«La richiesta di una maggiore cura del nostro territorio è forse la domanda più frequente che ci viene avanzata, giustamente, dai cittadini – sottolinea il presidente della Commissione lavori pubblici ed ambiente, Daniele Bianucci –. Purtroppo, le difficoltà che attraversano le casse comunali di tutto il Paese, è cosa nota. Nei limiti del possibile, e con la massima concertazione con cittadini, associazioni e comitati, abbiamo voluto dare un segnale forte, nella direzione della manutenzione minuta e puntuale del territorio: e in particolare di strade e scuole. Certo, non potremo fare tutto e subito. Ma queste risorse, assieme agli investimenti in corso per i quartieri social a Sant’Anna, San Concordio e San Vito, possibili grazie ai finanziamenti intercettati sui bandi nazionali dagli uffici comunali, potranno andare a risolvere molte situazioni di criticità».