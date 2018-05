Oggi “Libri in MoVimento” anche per M5S Lucca

LUCCA – <<I libri nutrono la mente. Contengono dei pensieri, delle positività, dei progetti, che spesso abbiamo fatto nostri o che spesso abbiamo ritrovato Identici in alcuni scritti. È importante leggere proprio perché diventa poi un carburante ottimo per la mente. Quante volte alcuni amici mi hanno regalato dei libri, mi hanno consigliato delle letture. E ho fatto anche io lo stesso con altri, regalando dei libri. Sono delle abitudini assolutamente positive che non dovremmo mai perdere>>.

E’ con questo incipit che Giancarlo Cancelleri sul Blog delle Stelle propone la bellissima iniziativa “Libri in MoVimento”. L’opportunità della concomitanza con “31° Salone Internazionale del Libro” che si svolge a Torino dal 10 al 14 Maggio andava colta senza indugio. E prosegue: E allora noi dobbiamo portare un po’ del nostro anche all’interno di tutte le altre città: ogni piazza, ogni strada, ogni banchetto fatto dagli attivisti del MoVimento 5 Stelle può diventare un piccolo Salone del Libro. Come? L’iniziativa è stata lanciata con l’applicazione di Rousseau “Call to Action” che si chiama appunto “Libri in MoVimento”. Quindi, anche a Lucca ed esattamente oggi Domenica 13 dalle 15 alle 18 in Piazza San Frediano, faremo dei banchetti dove le persone che vorranno portare dei libri potranno prenderne in cambio altri, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che hanno particolarmente amato. E’ presente anche la Portavoce alla Camera dei Deputati Gloria Vizzini. Venite a trovarci al Gazebo, noi porteremo i nostri libri e li scambieremo con i vostri! Con l’occasione un augurio speciale a tutte le mamme per la loro festa.