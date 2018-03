Occupazione, Cgil-Cisl-Uil Toscana: “uno strumento verso politiche attive”

FIRENZE – <<Il piano integrato per l’occupazione è uno strumento nato per aiutare le persone che hanno perso il lavoro ad inserirsi in percorsi formativi, purtroppo insufficienti per le dimensioni del numero di disoccupati in Toscana. I 30 milioni messi a disposizione dalla Regione Toscana, e che provengono da residui di fondi della cassa integrazione in deroga, sono esauriti in tre giorni e ciò dimostra quanto ci sia bisogno in un mondo del lavoro che vede molti disoccupati anche nella nostra Toscana. Fondi che non bastano per dare risposte a tutti, infatti la Regione, per accontentare tutte le persone che si erano messe in fila ai centri per l’impiego, è andata oltre le 5000 richieste disponibili, superando le 6000 richieste. La grande richiesta per necessità di lavoro e di soldi ha fatto perdere l’obiettivo principale, che invece rimane a tener ben chiaro che queste sono risorse che le persone avranno solo se accedono a percorsi formativi di politiche attive, in grado di dotarli di nuove competenze, tra l’altro richieste concretamente dalle imprese toscane>>: a dirlo sono CGIL CISL e UIL della Toscana che, conoscendo bene quali fossero le richieste, insistono per sviluppare le politiche attive e chiedono che tale sforzo sia compiuto anche dal Governo centrale in egual misura delle risorse messe in campo dalla Regione Toscana.