Occasione cantanti: arrivano a Lucca i casting per Sanremo Unlimited

LUCCA – Domenica 07 gennaio 2018 dalle ore 14.00 presso lo studio 85 caffè di Lucca si terranno i Casting gratuiti per partecipare a Sanremo Unlimited, la vetrina musicale riconosciuta da Casa Sanremo che offre l’opportunità a tutti i cantanti, interpreti e/o cantautori, di farsi conoscere e ascoltare dai discografici, autori e produttori presenti a Sanremo nella settimana del Festival. Il fomat, infatti si terrà al Palafiori nei giorni 08 e 09 febbraio 2018, e quindi nel periodo musicale più importante: il Festival di Sanremo.

Tutti i partecipanti ai casting, provenienti da tutta la Toscana, si esibiranno con due brani, di cui almeno uno in italiano, davanti ad una commissione formata da esperti dell’ambiente musicale e dello spettacolo, che avranno il duro compito di valutare i ragazzi e decretare a fine giornata coloro che potranno partecipare a Sanremo Unlimited. I più fortunati dovranno quindi presentarsi a Sanremo il giorno 08 febbraio dove, oltre all’esibizione che avverrà in diretta televisiva e in streaming, sosteranno un master incontro con gli operatori del settore presenti al format, e riceveranno il NATIONAL VOICE AWARDS. Infine avranno la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate da Casa Sanremo.

Una bellissima opportunità per questi giovani talenti e per la città di Lucca che per il primo anno ospita questa importante manifestazione, grazie alla collaborazione di Monica Pera, responsabile della Toscana, con la redazione dell’evento. Chi fosse interessato a partecipare ai casting del 07 gennaio può prenotare il proprio provino telefonando al numero 3407970711.