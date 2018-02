Obiettivo Lucca di Marco Innocenti – Solo due i posti sicuri per i lucchesi a Roma

LUCCA – Non c’erano forse mai stati tanti candidati di Lucca e provincia alle elezioni politiche, ma se i sondaggi non risulteranno completamente sballati (non sarebbe una sorpresa) parrebbe che soltanto dai collegi uninominali della Lucchesia ci sia la certezza di arrivare in Parlamento. Escludendo i collegi che uniscono parte della Piana alla zona di Pistoia, da quelli di Lucca-Valle del Serchio e Versilia saranno certamente due i nuovi parlamentari “lucchesi”. Per altri, premiati con un posto nella gran quantità di listini, le possibilità non sembrano molte.

Non che avere santi in paradiso porti sempre i risultati sperati dal territorio, ma certo non si può non rilevare come sia cambiato il quadro rispetto agli ultimi decenni.

Nel 1983 i parlamentari eletti nei collegi che comprendevano Lucca fuorno Piero Angelini, Moreno Bambi, Arturo Pacini e Maria Eletta Martini (per la Dc) e Sergio Dardini per il Pci.

Cinque in tutto, calati a tre nel 1987, quando a Roma andarono Mauro Favilla, Piero Angelini e Maria Eletta Martini, tutti Dc.

Nel 1992 si tornò a quattro, con Favilla, Angelini, Giuseppe Bicocchi (per la Dc) e Andrea Marcucci, allora nel Partito Liberale.

Nel 1996, con il nuovo sistema elettorale, passarono soltanto Marcello Pera per Forza Italia e Luigi Martini per Alleanza Nazionale, confermati nel 2001.

Nel 2006 passarono Raffaella Mariani e in Toscana il lucchese Giuliano Amato per la Camera, mentre al Senato andarono Marcello Pera del centrodestra, oltre al centrista Nedo Poli. Fu eletto a Lucca anche Altero Matteoli, che però era cecinese.

Nel 2008 finirono alla Camera Raffaella Mariani, Nedo Poli e la versiliese Deborah Bergamini, mentre al Senato tornarono Andrea Marcucci (stavolta per il Pd) e Altero Matteoli.

Nel 2013 al Senato arrivarono ancora Marcucci e Matteoli, oltre a Stefania Giannini (lista Monti, poi approdata al Pd). Da aggiungere anche Raffaella Mariani, eletta in Liguria.

Come si vede, dai collegi che comprendono Lucca in Parlamento sono sempre arrivati da tre a cinque tra deputati e senatori. Possibile che stavolta il numero complessivo scenda a due?

Molto dipenderà dai risultati che avranno le singole liste, nelle quali sono tanti i candidati lucchesi, anche fuori provincia. Fare previsioni è davvero difficile, anche perché ai sondaggi pubblicati dai giornali spesso si oppongono quelli chiesti dai partiti. E girando per strada, parlando con la gente si avverte molta diffidenza, disaffezione, incertezza. Acuita quest’ultima dal timore che dopo le elezioni siano possibili alleanze fino ad ora negate da tutti e non molto gradite agli elettori.

Quello che è certo, è che danno fastidio le promesse di realizzazioni e progetti fermi al palo da decenni, come le sparate su agevolazioni e benefit di ogni genere. Arduo in questo quadro capire quale tipo di campagna elettorale gioverà di più ai candidati. Per tutti saranno comunque la concretezza e la credibilità a giocare un ruolo importante.