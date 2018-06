Obiettivo benessere: a Forte dei Marmi soggiorni marini per over-65

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi organizza un soggiorno marino per persone di età superiore a 65 anni, completamente autosufficienti, residenti nel territorio comunale. Il soggiorno si terrà nel periodo che va da lunedì 18 a venerdì 29 giugno, dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà comprensivo di trasporto dalla propria abitazione alla spiaggia attrezzata di ponente e rientro al pomeriggio, soggiorno in spiaggia, trasferimento per il pranzo. Verranno inoltre organizzate attività di animazione e ricreazione per i fruitori nell’ambito di un progetto che, come il campus estivo all’Abetone del mese di agosto, mira a favorire la socializzazione ed il benessere psico-fisico della fascia di popolazione over-65.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:30 di giovedì 14 giugno, facendo pervenire la richiesta all’Ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi. Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune (www.comune.fortedeimarmi.lu.it).

Sono 15 i posti disponibili, da assegnare secondo un’apposita graduatoria che terrà conto dell’ISEE degli interessati. Gli ammessi al soggiorno dovranno versare entro sabato 16 giugno la quota di partecipazione di € 100,00 sul ccp 9083984, intestato a Comune di Forte dei Marmi. Sono inoltre previste esenzioni, in virtù del “Regolamento per organizzazione soggiorni, gite ed iniziative varie a favore di anziani”.

L’ammissione di cittadini residenti di età inferiore ai 65 anni sarà possibile solo nel caso in cui abbia fatto domanda il coniuge o convivente residente ultra65enne. Per quanto concerne i richiedenti non residenti a Forte dei Marmi, la domanda di partecipazione verrà accettata con riserva e valutata solo a completamento della graduatoria finale, qualora il numero degli iscritti residenti non raggiunga la soglia massima prevista.

In caso di rinuncia posteriore al versamento della quota, il rimborso della somma potrà essere effettuato solo per gravi e documentati motivi, quali ricovero ospedaliero o problemi sanitari e/o familiari). Le domande di rimborso saranno accettate entro e non oltre il 30 settembre 2018. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: tel. 0584/280229, e-mail sociale@nullcomunefdm.it