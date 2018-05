“Oasi aperta”: al via le quattro visite guidate all’oasi wwf Bosco del Bottaccio

CAPANNORI – Nell’ambito dell’iniziativa ‘Oasi aperta”, l’oasi wwf Bosco del Bottaccio domenica 6 maggio ‘si fa in quattro’. Sono infatti in programma visite guidate alle 9, alle 11, alle 14. 30 e alle 16.30.

Per una migliore gestione della visita, dato che l’accesso è consentito a un massimo di 25 persone per volta, si consigliano coloro che sono interessati di prenotare il turno desiderato scrivendo a boscobottaccio@nullwwf.it oppure tramite messaggio Facebook alla pagina “Oasi WWF Bosco del Bottaccio”.

L’ingresso è gratuito per residenti nel Comune di Capannori, soci WWF e bambini sotto i 12 anni, 3 euro per tutti gli altri. “Oasi aperta” è un’ iniziativa promossa dal Comune di Capannori e da Wwf Alta Toscana Onlus per far scoprire questo angolo incantato di territorio.

Per informazioni WWF Alta Toscana Onlus: 349/4340393 e 349/8542253.