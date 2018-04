Nuovo video con un ragazzo con il casco che minaccia il prof dell’Itc. Sul caso interviene anche il ministro Fedeli

LUCCA – Ha preso le dimensioni di ‘caso nazionale’ la vicenda del professore ‘bullizzato’ dagli studenti dell’Itc ‘Carrara’ di Lucca. Spunta intanto un nuovo video nel quale un ragazzo che indossa un casco da motociclista, si avvicina al professore e mima il gesto di prenderlo a testate, un altro studente che appoggia due cestini per la carta sulla cattedra. E poi una voce di sottofondo che dà del ‘buffone’ al docente mentre un compagno gli mette un giubbotto in testa. Il tutto tra ragazzi che ridono e si muovono tra i banchi. E’ quanto appare in un altro video registrato nella classe dell’Itc Carrara di Lucca e postato sui social insieme a quello in cui uno studente minaccia lo stesso professore intimandogli di mettergli sei. Mentre quest’oggi il professore protagonista dell’episodio è stato sentito dalla polizia giudiziaria per raccontare come erano andate le cose, domani l’istituto si riunisce per individuare le sanzioni disciplinari per gli studenti che si preannunciano ‘esemplari’, come ha avuto modo di sottolineare anche il preside Cesare Lazzari della scuola, sulla vicenda è intervenuta anche la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli che ha effettivamente chiesto che gli studenti non siano ammessi agli scrutini, parlando al Tgcom, quando ha anche sottolineato che il professore, da parte sua, avrebbe dovuto denunciare subito l’episodio.

Si è infatti detta dispiaciuta che l’insegnante non sia andato a chiedere una convocazione d’urgenza dei docenti per sospendere e sanzionare gli studenti: «Non bisognava sottovalutare l’episodio: ci sono situazioni in cui il rapporto fisico ti fa soccombere, ma un minuto dopo devi denunciare».

Secondo Fedeli, infatti, «non è usare il linguaggio del pugno di ferro, ma minacce e offese sono inaccettabili: serve una linea rigorosa e l’attuazione delle sanzioni già previste. Di fronte ai fatti di Lucca e Velletri, gli studenti vanno sospesi, il consiglio di istituto valuta la gravità che secondo me c’è e deve esserci la sanzione fino alla non ammissione agli scrutini finali. Le regole ci sono e vanno applicate: non si possono accettare comportamenti come questi e non solo per questi due casi».

La ministra ha quindi ricordato che temi quali la prevenzione e l’educazione al rispetto, l’hanno vista fortemente impegnata durante la sua azione di governo: «Ho operato – ha detto – perché si rilanci il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Questi ragazzi vivono nella società e vedono comportamenti che in qualche modo legittimati anche dai genitori». E ricorda l’episodio dell’insegnante aggredito da un genitore poiché ‘faceva il suo lavoro’. Per queste ragioni, quindi, chi ha messo in atto questi gravi episodi va sospeso non fatto arrivare agli scrutini finali, poiché «quando si delegittima la funzione dei docenti, si delegittima la funzione educativa dell’adulto in famiglia, quindi dei genitori».

Le posizioni della ministra non sono dissimili da quelle dell’assessore regionale all’Istruzione, Cristina Grieco: «Se si toglie autorevolezza al ruolo dell’insegnante – dice -, se si difendono i figli anche in casi gravi, si compie un disastro educativo su questi ragazzi. E’ necessario rinsaldare l’alleanza educativa fondamentale scuola-famiglia. Come Regione non abbiamo competenza su sanzioni e provvedimenti disciplinari, ma finanziamo molti interventi sui territori per il contrasto al disagio e per l’inclusione scolastica. Continueremo a lavorare insieme all’ufficio scolastico regionale su questi fronti per cercare di migliorare le cose».

Parlando su Radio 24 alla trasmissione ‘Effetto giorno’ riguardo agli atti di bullismo messi in atto da alcuni studenti dell’Itc Carrara di Lucca nei confronti di un professore. Al conduttore della trasmissione, che ricordava come il dirigente scolastico dell’istituto abbia detto che ‘Qualcuno perderà l’anno’, l’assessore ha precisato che «un segnale di severità è opportuno, ma serve un’analisi molto più profonda. Dirigenti scolastici del primo ciclo, quindi delle scuole primarie, raccontano di genitori che criticano apertamente i docenti, spesso anche davanti ai bambini. E’ evidente che c’è un problema di delegittimazione, della mancanza del riconoscimento dell’autorevolezza della scuola da parte dei ragazzi».

«Sono episodi che fanno molto male – ha concluso Grieco – Sicuramente fa male vedere umiliata una persona mite, ma fa male anche vedere ragazzi che deridono il ruolo dell’insegnante, come se ritenessero che la scuola non abbia niente da ‘dare’ loro. C’è proprio una mancanza di rispetto per il ruolo del docente ed è una cosa veramente grave».

Dal canto suo, la provveditore di Lucca, Donatella Buonriposi, sottolinea la gravità del fatto e auspica che venga aperto un tavolo istituzionale per questo fenomeno che si sta evidenziando: «Non è solo un problema sociale, ma deve essere anche politico e la politica se ne deve fare carico», ha dichiarato, sottolineando al contempo come sia importante anche il fatto che la scuola lucchese non è solo questo episodio, ma anche molti altri esempi ‘virtuosi’ che vanno valorizzati e come il bullismo e cyberbullismo sono da sempre una delle tematiche affrontate in maniera approfondita dalla scuola lucchese.

Anche ScuolaZoo, da Milano, fa sentire la sua voce su questo episodio.

«Oggi – affermano in una nota – si scrive una pagina triste per la scuola italiana: un professore di Lucca bullizzato da un suo studente alla fine di un’interrogazione. Il video della scena in classe, caricato in rete, ha velocemente fatto il giro del web, testimoniando una brutalità e una freddezza degne di un dialogo di ‘Gomorra’ o ‘Romanzo Criminale’. ScuolaZoo ha parlato in esclusiva con il Preside dell’Istituto Tecnico ‘Francesco Carrarra’ di Lucca, Cesare Lazzari, per capire quanto accaduto e soprattutto per sapere quali saranno i provvedimento disciplinari che verranno presi nei confronti del bullo. Il preside spiega che i ragazzi come questo vanno puniti con il fine di essere educati e recuperati, per questo la sanzione disciplinare sarà di 15 giorni di sospensione. Più blande le punizioni dei ragazzi che hanno girato i video e li hanno caricati in rete. Quello della lotta contro il bullismo nelle scuole è un tema importante per ScuolaZoo che quest’anno ha lanciato la campagna #SFIGATI di sensibilizzazione al tema».