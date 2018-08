Nuovo spazio polivalente per iniziative istituzionali a Camigliano

CAPANNORI – Il sindaco Luca Menesini insieme al governatore Gianfranco Rosi ha compiuto nei giorni scorsi un sopralluogo al cantiere della nuova sede della Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano in fase di avanzata realizzazione in via Stradone a Camigliano.

L’amministrazione comunale riconoscendo l’importante ruolo svolto sul territorio dalla Misericordia per le numerose attività sociali e di pubblica assistenza che mette in atto per la comunità, ha inteso contribuire alla realizzazione del nuovo immobile stipulando con questa una apposita convenzione approvata nei giorni scorsi dalla giunta. Proprio per l’importanza dell’attività svolta da questa istituzione benefica in ambito sociosanitario la convenzione prevede di esonerare la Misericordia dal versamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Nell’ambito della convenzione la Misericordia di Camigliano inoltre metterà a disposizione dell’Amministrazione comunale una sala polivalente della nuova sede per la realizzazione di iniziative istituzionali. Lo spazio potrà essere utilizzato anche dalle associazioni del territorio attraverso l’amministrazione comunale.

“La Misericordia di Camigliano, così come le altre analoghe realtà locali, svolge un significativo ruolo sociale per la nostra comunità – afferma il sindaco Luca Menesini –, realizzando un servizio volontario quotidiano di assistenza e aiuto alle persone del nostro territorio. Una realtà che in pochi anni, grazie all’impegno degli organi dirigenti e di tutti i volontari, è cresciuta molto fornendo un contributo prezioso in ambito sociosanitario e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questi importanti risultati. La nuova sede è un ulteriore ed importante progetto che permetterà sicuramente di migliorare ancora di più il servizio fornito alla cittadinanza. Per questi motivi come amministrazione comunale abbiamo voluto fare la nostra parte in questo progetto. Oltre ai benefici della nuova sede e del potenziamento dei servizi dell’associazione, grazie alla convenzione nella zona nord del nostro territorio presto sarà disponibile per la comunità un nuovo spazio dove svolgere iniziative pubbliche e che sarà messo a disposizione anche delle varie associazioni di volontariato locali per le attività patrocinate dal nostro ente” .

Il lavori per la ristrutturazione dell’immobile e per la realizzazione della nuova sede della Misericordia Santa Gemma stanno procedendo celermente. Obiettivo dell’associazione è inaugurare l’immobile entro la fine dell’anno.