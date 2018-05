Nuovo regolamento per il Palasport

CAMAIORE – Nella seduta di ieri, 14 maggio 2018, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti, il nuovo “Regolamento per la disciplina della concessione del Palasport, della piscina, della sala pesi e dei campi per calcio a 5”. Il documento rappresenta un importante passo avanti nella direzione di un’equa assegnazione degli spazi alle associazioni sportive in seno al Palazzetto dello Sport e un perfezionamento del controllo analogo tra ente e azienda.

Il regolamento nasce dal lavoro congiunto della IIa Commissione Consiliare Permanente “Istruzione – Cultura – Sport – Problemi Giovanili”, presieduta dal Consigliere Daniele Spelta, della Pluriservizi e dell’utenza. La principale novità è l’introduzione di nuovi criteri per l’accesso alla graduatoria degli spazi con i relativi punteggi. In particolare i criteri scelti sono: anzianità territoriale della società, stagionalità della richiesta (che deve essere almeno di nove mesi), tipologia di attività, tipologia di campionato, partecipazione a campionati specifici per diversamente abili, meriti sportivi, anzianità di utilizzo degli spazi, numero di tesserati, eventuali passate rinunce agli spazi dopo l’assegnazione o comportamenti non conformi. Il regolamento ha poi subito un’ulteriore revisione che mira a garantirne la validità qualunque sia il soggetto che gestisce il Palasport.

“Voglio ringraziare i commissari della IIa Commissione presieduta da Daniele Spelta, per l’ottimo lavoro svolto che ha portato a un risultato di alto livello. Colgo l’occasione anche per ringraziare le associazioni che hanno dato un contributo sostanziale per la redazione di un regolamento che finalmente garantisce uno schema di lavoro chiaro”, le parole