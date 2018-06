Nuovo piano paesaggistico di Camaiore: arriva l’ok della Regione

CAMAIORE – Nella giornata di ieri, 27 giugno 2018, la Conferenza Paesaggistica della Regione Toscana ha approvato in via definitiva il Nuovo Piano Strutturale, dopo il passaggio conclusivo avvenuto in Consiglio Comunale nello scorso marzo. Per la prima volta dall’entrata in vigore della Legge Regionale che istituisce l’organo di controllo, un Piano Strutturale viene licenziato in un un’unica seduta a riprova della bontà del lavoro svolto in questi mesi che delinea un’idea chiara del territorio e del suo futuro.

“Questo riconoscimento – il commento dell’Assessore all’Urbanistica Simone Leo – è l’occasione giusta per ringraziare tutto l’Ufficio della Pianificazione Territoriale, guidato dal Dirigente Architetto Roberto Lucchesi e dalla responsabile del servizio Architetto Manola Bonari, tutti i professionisti esterni, in particolare l’Architetto Fabrizio Cinquini e l’Architetto Michela Biagi che ci hanno accompagnato passo dopo passo in questo lavoro, l’ex Garante della Comunicazione Rossella Calzolari, coadiuvata da Paola Ciregia, per l’egregio percorso partecipativo organizzato, i consiglieri comunali della commissione competente, sia della vecchia legislatura, che hanno messo le basi per il Piano Strutturale, sia i nuovi che hanno portato a termine il lavoro attraverso l’esame delle osservazioni dei cittadini. Il consiglio comunale ha avviato il procedimento per la formazione del piano operativo, per realizzare gli obiettivi del piano strutturale. Nel mese di luglio ci saranno le assemblee con i cittadini. Invito tutti a partecipare”.

Il calendario degli incontri nelle Assemblee di Zona prenderà il via il prossimo 9 luglio con il seguente programma:

– Lunedì 9 luglio ore 21.00, Biblioteca Orbicciano – ZONA 6 SEIMIGLIA (MONTEMAGNO, VALPROMARO, SANTA MARIA ALBIANO, FIBBIALLA, FIBBIANO MONTANINO, GOMBITELLI, ORBICCIANO, MIGLIANO)

– Lunedì 16 luglio ore 21.00, Sala Pro Loco Marignana – ZONA 4 (MARIGNANA, PIEVE)

– Giovedì 17 luglio ore 21.00, Sala Parrocchiale Pontemazzori – ZONA 5 (PONTEMAZZORI, NOCCHI, TORCIGLIANO)

– Mercoledì 18 luglio ore 21.00, Sala ex cinema Casoli – ZONA 2 (LOMBRICI, GREPPOLUNGO, CASOLI, METATO, VADO)

– Martedì 24 luglio ore 21.00, Cinema Borsalino Camaiore – ZONA 1 (CAMAIORE, PEDONA)

– Mercoledì 25 luglio ore 21.00, Misericordia Capezzano – ZONA 3 (CAPEZZANO PIANORE, MONTEGGIORI, SANTA LUCIA, LA CULLA)