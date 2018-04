Nuovo materiale turistico per promuovere Lucca: musica, enogastronomia, cultura, rete del verde e via Francigena i temi scelti

LUCCA – Era dai tempi in cui esisteva ancora l’Apt che non veniva pubblicato del materiale pubblicitario su Lucca. Adesso – finalmente – è stata varata una campagna promozionale ‘a tutto tondo’.

Presentata alcuni giorni fa in Comune, si tratta di una campagna promozionale che punta a valorizzare tutti gli aspetti turistici della città e del territorio, sfruttando i mezzi a disposizione di questo ambito oggigiorno.

Si muove su cinque settori ritenuti ‘strategici’ per promuovere la città: l’arte e la cultura, il cibo e il vino, la Via Francigena, il verde e, ovviamente, la musica. Questi cinque ambiti saranno promossi sia singolarmente che in maniera sinergica agli altri, evidenziando i principali eventi – quelli ricorrenti per lo più – in tutte le pubblicazioni, sia cartacee, sia da affiggere, sia ovviamente via web.

«L’idea alla base – spiega l’assessore al Turismo, Stefano Ragghianti – è che vi sia una sinergia sempre più stretta con i territorio vicini e i nuovi materiali sono pensati per quegli eventi e occasioni in cui è necessario proporre un’immagine riconoscibile e immediata dell’offerta turistica della città, della sua cultura e del suo stile di vita».

Tutte le brochure sono state pensate, quindi, in modo da offrire in copertina un’immagine del capoluogo e nelle altre pagine informazioni su tutti i territori coinvolti nelle iniziative.

«Il claim della campagna ‘C’è un luogo per ogni emozione’ – spiega Antonella Giusti dell’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, che ha lavorato e progettato la campagna – è fortemente evocativo, trasversale e riconoscibile, nonché è funzionale alla strategia di posizionare Lucca non solo come città, ma come epicentro di un’area culturalmente ricchissima, dai confini geografici varibili e modellati a seconda delle sensibilità e delle vocazioni dei visitatori».

Queste scelte rappresentano anche l’indirizzo del Comune di seguire nella promozione le linee guida indicate dalla Regione Toscana e, in qualche misura, già attuate da mesi con gli accordi territoriali già realizzati per alcuni settori, quali la Via Francigena, Mura-Mare o la Rete del Verde oppure su temi e settori sui quali la città intende posizionarsi quale soggetto attrattore turistico, tipo per la musica o enogastronomia.

Oltre ai tre pieghevoli a tre ante tematici, sono stati prodotti un set di cartoline tematiche, dei roll up e del template per newsletter o header per i social, ma anche segnalibri e due video, tutto in due lingue – italiano e inglese – e non mancano anche i riferimenti ai canali on line dove trovare informazioni sugli appuntamenti. «Tutte le immagini prodotte e utilizzate – conclude Antonella Giusti – resteranno in concessione dell’archivio fotografico dell’amministrazione».