Nuovo incidente sulla via Ludovica: coinvolti due giovani

LUCCA – Un altro incidente questo pomeriggio tra Borgo a Mozzano e Pian della Rocca, in località Turrite Cava, sulla via Ludovica.

Un’auto ha tamponato un’altra vettura che a velocità sostenuta si è andata a schiantare contro un camion che proveniva dalla direzione opposta.

Il ragazzo alla guida dell’auto tamponata, del 1984, è rimasto imprigionato tra le lamiere. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, intervenuti insieme ad ambulanze e 112 e il giovane è stato portato via dal Pegaso, in codice rosso, a Cisanello con un trauma toracico.

L’altro ragazzo è stato accompagnato all’ospedale San Luca di Lucca in codice giallo per accertamenti.