Nuovo corso di cinema partecipativo ad Altopascio: come tema il tempo

ALTOPASCIO – Ad Altopascio si torna a scuola, ma questa volta di cinema. Domani, giovedì 5 aprile, alle 21.15, in Sala Granai, torna infatti l’appuntamento con “Cinema dal basso”, il corso di cinematografia partecipativo, organizzato dall’associazione Zero in Condotta con il patrocinio del Comune di Altopascio e arrivato alla terza edizione.

“Cinema dal basso” propone, quindi, un nuovo programma dal titolo “Tempo”: sarà proprio lo scorrere delle stagioni, delle ore e della vita il tema da approfondire e studiare. Come viene raccontato il tempo nel cinema? Quali film lo presentano al meglio e riescono a coglierne i significati nascosti e misteriosi?

A partire da giovedì 5 aprile, e per 5 settimane, fino al 3 maggio, i soci dell’associazione si incontreranno e discuteranno le pellicole, scegliendo insieme il film da vedere la volta successiva. Un vero percorso partecipativo, quindi, dove sono proprio gli “studenti” a scegliere la direzione del corso.

Le proiezioni sono riservate ai soci: l’iscrizione all’associazione e il rinnovo della tessera sono gratuiti. L’iscrizione dura un anno. Per informazioni: asso.zeroincondotta@nullgmail.com; Pagina Facebook: Cinema dal Basso – Zero in Condotta; Gaia: 340/2595832, Marco: 329/4478347