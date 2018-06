Nuovo appuntamento letterario a Villa Argentina con la scrittrice Chiara Miryam Novelli

VIAREGGIO – Proseguono gli appuntamenti letterari “Di mercoledì” a Villa Argentina a Viareggio, organizzati dalla Provincia di Lucca. Mercoledì 20 giugno è il turno di “L’assonometria del Caso”, nuovo lavoro di Chiara Miryam Novelli, romanzo psicologico, a tratti giallo, a tratti fantascientifico.

Nel libro, tre uomini con lo stesso nome, Zauko Graus, perdono la loro identità per deficit della memoria, per fuggire alla legge, per entrare nelle file del monachesimo ortodosso. Ma il nome ha una vibrazione che è suono e il suono è geometria, aritmetica, numero. E queste coordinate comuni, dato che tutto in natura è vibrazione, numero e parte di un unico tessuto energetico, fanno sì che i tre uomini abbiano tratti destini comuni e che le loro vite si attraggano e si intreccino.

“L’assonometria del Caso” è analisi sul senso del destino e dell’identità, che lo contiene dove una voce narrante fa da contro canto alle ragioni del Caso, mentre la trama scorre fra indagini che sono specchio del mondo interiore dei personaggi.

La presentazione si svolgerà mercoledì 20 giugno, alle ore 17.30, nella splendida cornice di Villa Argentina, in Via Fratti angolo Via Vespucci, a Viareggio, e sarà condotta dallo scrittore Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione culturale Nati per scrivere.

Biografia dell’autrice:

Chiara Novelli, scrittrice, poeta, pittrice, vive e lavora a Firenze. Dopo aver compiuto studi umanistici, si è formata presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli a Firenze. Esperta d’arte, è vicepresidente del “Centro d’Arte Modigliani”. Ha al suo attivo, come pittrice, mostre personali e collettive.

Presiede l’associazione culturale “La Città di Murex-Laboratorio Arte e Scrittura di Firenze”. Dal 2016 fa parte del Gruppo Scrittori Firenze, in cui partecipa come scrittrice e presidente del concorso nazionale di Narrativa, Teatro, Musica e Arti Visive: “La Città di Murex”. È socia ordinaria dell’EWWA-European Writing Woman Association.

Tra le sue pubblicazioni: la silloge poetica e fotografica “Paradisi fragili” (Pagnini Editore, 2012), la raccolta di racconti “La precisione dell’acqua” (Iena Reader-Nardini Editore, 2015), la silloge poetica “Il cerchio occidentale” (PSEditore, 2015), la raccolta di racconti “25 piccole storie perverse” (PSEditore, 2016) e il romanzo “L’assonometria del Caso” (2017).