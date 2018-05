Nuovo appuntamento con la stagione di Cluster: concerto dei duo chitarristico Atzori-Brunini

LUCCA – Domenica 20 maggio, alle ore 18, si tiene nei locali della Scuola Fuoricentro (via Nottolini, 43 San Concordio) un altro evento organizzato dalla Cluster, l’associazione che dedica la sua attività alla musica contemporanea. In questo caso sarà il duo di chitarre, composto da Dario Atzori e Giacomo Brunini ad eseguire un programma impostato tutto sul ‘900 musicale e contemporaneo, partendo da Reginald Smith-Brindle degli inizi del 1900 fino a Girolamo Deraco (direttore artistico della Cluster). Completeranno il programma brani di Bombardelli, Company, Caballero e Rebora.

Il Duo chitarristico Atzori-Brunini è nato dall’amicizia e dalla stima reciproca che unisce i due musicisti, entrambi brillantemente diplomati sotto la guida di Nuccio D’Angelo all’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno. Il duo ha tenuto concerti in molte città italiane suonando per importanti festival ed associazioni musicali. Interessati ai linguaggi contemporanei i due musicisti collaborano attivamente con importanti compositori quali Girolamo Deraco, Rossella Spinosa, Fabrizio Festa eseguendo loro composizioni in prima assoluta per importanti festival musicali. Hanno effettuato numerose incisioni discografiche per varie etichette.

Il concerto è a ingresso libero grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca.