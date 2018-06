Nuovo appuntamento con la corale ‘Don Vittorio Landucci’ di San Vito

LUCCA – La corale “Don Vittorio Landucci” di S. Vito, dopo il successo ricevuto con il concerto del 24 giugno 2018 nella bella pieve di Arliano, svoltosi in ricordo del Vescovo Mansueto Bianchi e per i festeggiamenti per il 50° di sacerdozio del Salesiano Sauro Bertolozzi, nativo proprio di Arliano.

Ora a conclusione della stagione estiva la nostra corale venerdì 29 giugno – alle ore 21,00 si esibirà nel nuovo anfiteatro di S. Vito, concerto inserito nel programma “San Vito in festa 2.0 – GIUGNO 2018”.

on la nostra corale si esibiranno anche le voci soliste: Nunzia Fazzi (soprano), Nicola Farnesi (baritono(, Giovanni Parenti (tenore).

Al pianoforte ci sarà Tiziano Mangani il tutto sotto la direzione di Giorgio Fazzi.