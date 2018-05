Nuovo appuntamento con il music hall al Teatrino di Vetriano

PESCAGLIA – “Tutto molto greco!” è una brillante commedia musicale, liberamente ispirata al celebre musical “Mamma Mia”, nella quale vengono riproposte dal vivo tutte le canzoni più famose degli Abba che fanno da colonna sonora della commedia.

La storia racconta di Sofia, una giovane ragazza che vive sulla piccola isola greca di Kalokairi dove gestisce, insieme alla madre Donna, un hotel chiamato Villa Donna. Sofia, che sta per sposarsi con Sky, non ha mai conosciuto l’identità di suo padre e un giorno, per caso, trova il vecchio diario di sua madre e scopre che lei frequentava tre uomini diversi, Sam, Bill e Harry, nel periodo precedente la sua nascita. Credendo che uno dei tre possa essere suo padre, invita, all’insaputa della madre, i tre uomini al proprio matrimonio. Per la cerimonia arrivano sull’isola Ali e Liza, le due migliori amiche di Sofia, Rosie e Tanya, amiche di Donna, con la quale venti anni prima formavano il gruppo musicale Donna e le Dynamos, e anche i tre presunti padri di Sofia. L’arrivo di tutte queste persone genera una serie di equivoci e contrattempi, tra nuovi amori e antichi sentimenti, con una sorprendente conclusione della vicenda.

A mettere in scena la commedia musicale saranno i bravissimi attori di In Dolce Compagnia, formazione nata nel 2014, composta da un affiatato gruppo di amici con una grande passione per il teatro, tutti rigorosamente non professionisti.

Domenica 27 Maggio, alle ore 16, il loro frizzante musical Tutto molto greco! animerà il piccolo palcoscenico del Teatrino, al ritmo irresistibile dei più famosi brani degli ABBA, quali tra gli altri “Dancing Queen”, “S.O.S.”, “Money, Money, Money”, “Mamma Mia”.

SOLO SU PRENOTAZIONE faivetriano@nullfondoambiente.it