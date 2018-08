Nuovi nomi delle strade a Camaiore: al via i lavori di aggiornamento della toponomastica

CAMAIORE – In questi giorni hanno preso il via i lavori per l’apposizione della segnaletica toponomastica di nuova istituzione in ottemperanza alle delibere di giunta comunale 77/2015 e 464/2015. Le intitolazioni si sono rese necessarie per diverse ragioni come la mancanza del toponimo in zone di recente edificazione, le segnalazioni giunte da parte dei cittadini di particolari difficoltà nell’individuare i vecchi indirizzi (anche per la consegna della posta e dei corrieri), la presenza di omonimie tra strade del territorio e l’adeguamento dei numeri civici al sistema della numerazione metrica, circostanza che favorisce e velocizza gli interventi dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.

Le strade interessate sono via Reno e via delle Gerbere (a Capezzano Pianore); via Ettore Majorana, via Marie Curie, via Simone Weil, corte Antonio Segni, via Tagliamento, via Adige, via Chiodaia, via Gladioli e piazza Giovanni Gronchi (nella frazione di Lido di Camaiore); via Monticello, via Maestroni, via Nilde Iotti, via dei Gori, corte Enrico Berlinguer e Giardinetto FEB – Força Expedictionária Brasileira (nella zona di Gusceri e della Verdina a Camaiore); via Don Romeo Domenichini (strada che costeggia il Parco della Rimembranza sui lati sud ed est), via Walter Tobagi (diramazione di via Guido Rossa), via Fausto Coppi e piazza Rodolfo Rosi (via d’accesso e nuovo parcheggio dello Stadio Comunale).

I residenti in questa fase non hanno obblighi da ottemperare. L’ufficio Toponomastica provvederà a effettuare i sopralluoghi nelle strade indicate per attribuire il numero civico e lasciare una scheda che, debitamente compilata, dovrà essere riconsegnata all’ufficio stesso. Successivamente si provvederà a variare l’indirizzo in anagrafe, inviando una lettera che conterrà la data di decorrenza del cambiamento e un certificato ufficiale per gli adempimenti personali. Il Comune provvederà d’ufficio a comunicare la modifica a enti pubblici quali Asl, Agenzia Entrate, INPS e Motorizzazione Civile.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Anagrafe e Stato Civile, telefonando ai numeri 0584 986334 e 0584 986491.