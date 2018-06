Nuovi laboratori creativi per i piccoli dei nidi di infanzia di Marlia e Villa Basilica

LUCCA – Proseguono i laboratori creativi al Nido d’Infanzia di Villa Basilica e al nido “Cosimo Isola” di Marlia a cura della cooperativa Dado Magico. Le attività, aperte a tutte le famiglie del territorio, sono iniziate nel mese di giugno e in programma ci sono ancora 4 date per entrambe le sedi. I laboratori creativi sono indirizzati a tutti i bambini tra 0 e 6 anni con i loro genitori, ognuno dei quali sarà dedicato ad un’esperienza artistica diversa.

Per Villa Basilica i laboratori si svolgeranno dalle 16.30 alle 18 presso il Nido d’Infanzia “Le Coccinelle” in via del Castello i giorni 19 giugno e 3, 10 e 17 luglio e si terranno attività di manipolazione, lettura, collage, pittura e giardinaggio.

Le attività del nido “Cosimo Isola” di Marlia (Capannori, Lucca), avranno sede in via della Rimembranza dalle 16.30 alle 18 i giorni 19 giugno (Costruiamo gli alberi di carta ispirati a Munari), 3 luglio (Laboratori di lettura: nati per leggere), 10 luglio (La pittura dripping di Pollock) e 24 luglio (I tappeti naturali in scatola).

Le attività ai Nidi di Marlia e Villa Basilica sono organizzate nell’ambito del progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa” che Comuni e associazioni della piana stanno portando avanti per dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell’impresa sociale “Con i bambini”, impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.