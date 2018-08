Nuovi interventi Geal alla fognatura di San Concordio

LUCCA – LUCCA. Partiranno lunedì 6 agosto i lavori della Geal, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, di ottimizzazione e manutenzione straordinaria della fognatura in via delle Fornacette a San Concordio con la realizzazione di una nuova condotta in pressione. Un intervento strategico per migliorare la rete fognaria nella zona che viene messo in campo nel mese di agosto, al pari di altre importanti opere sul territorio, per minimizzare i disagi alla circolazione.

I lavori dureranno, salvo imprevisti, fino a fine agosto e per il loro svolgimento sarà occupata la corsia est di viale Europa in direzione nord, nel tratto compreso fra l’intersezione con la rampa di accesso all’autostrada e quella con via delle Fornacette. Nello stesso tratto sarà istituito il divieto di sosta e soppressa temporaneamente la fermata Vaibus. I lavori interesseranno una sola corsia e la nuova condotta verrà posata su un tratto lungo 110 metri.