Nuovi Comitati di Partecipazione: incontro venerdì in Versilia con le associazioni

CAMAIORE – La ASL Toscana nord ovest, per promuovere l’adesione ai nuovi comitati di partecipazione ha fissato due appuntamenti programmati rivolti alle associazioni iscritte nei registri regionali del volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Per gli ambiti territoriali di Massa, Lucca e Versilia, il 9 marzo, alle ore 15.00, all’Auditorium dell’ospedale Versilia e per gli ambiti di Pisa e Livorno, il 10 marzo alle ore 9.30, all’ all’Auditorium della Sesta Porta a Pisa in Via Battisti 53.

La legge 75/2017, prevede infatti che entro il 30 marzo si insedino i nuovi comitati di partecipazione zonali ed entro il 30 giugno quelli aziendali. In quest’ultimo caso rientrano quelli delle aziende ospedaliere.

Sulla pagina URP del sito ASL (www.uslnordovest.toscana.it) sono disponibili i materiali per la sottoscrizione del protocollo e i contatti ai quali inviare le richieste.

La riforma del servizio sanitario regionale e la nascita delle grandi ASL ha portato con sé anche l’esigenza di rivedere gli strumenti di partecipazione attraverso una legge, la 75 del 2017 nata dal lavoro condiviso di operatori e volontari, che ha dato nuova centralità ai comitati zonali e al territorio e introdotto il Consiglio dei Cittadini, un’esperienza unica nel panorama nazionale.

Anche in ambito sanitario è viva la partecipazione delle associazioni di volontariato che da anni, oltre a svolgere un importante lavoro di sostegno ai pazienti e ai cittadini fragili, danno il loro contributo alla definizione dei bisogni di salute, alla programmazione delle attività, al monitoraggio dei servizi offerti nell’ambito dei comitati di partecipazione, organismi presenti sia al livello aziendale delle vecchie ASL che nelle Società della Salute.