Nuove telecamere di sicurezza a Camaiore: installati 8 dispositivi

CAMAIORE – Si sono concluse ieri le operazioni di installazione di otto nuove telecamere di tipo “bullet” per la videosorveglianza di sicurezza sul territorio del Comune di Camaiore. I dispositivi entreranno in funzione nei prossimi giorni, appena completato il collegamento con il nuovo server comunale che è stato acquistato nei primi mesi dell’anno e che ha permesso, grazie alle prestazioni notevolmente più alte rispetto al precedente, di ampliare la rete presente. Le otto telecamere sono state installate a Vado (nei pressi del ponte), in via Carignoni, all’ingresso della frazione di Nocchi, di fronte al cimitero della Pieve, a Montemagno, a Orbicciano (al bivio con la SP1 Francigena), in piazza Pardini a Capezzano Pianore e al Parco dei Sette Lecci a Lido di Camaiore.

Queste otto telecamere sono state cofinanziate dalla Regione Toscana grazie al bando 2016 per progetti di estensione della rete di videosorveglianza nel territorio regionale. Lo stanziamento previsto era di 32.000, 00 € circa, 20.000,00 € a carico della Regione, il resto dell’ente comunale.

Oltre a queste otto, entro la fine dell’anno saranno installate quattro nuove telecamere, anche queste cofinanziate dalla Regione nell’ambito del bando 2017 per i progetti di estensione della videosorveglianza. In via di conclusione anche l’iter per la messa in opera, prevista entro l’anno, delle tre telecamere relative al progetto di videosorveglianza dinamica di punti strategici della viabilità, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la BCC Versilia, Luningiana e Garfagnana. Queste saranno posizionate presso la rotonda tra SP1 Francigena e la via Vecchia Provinciale in località Ponte alla Gora, presso la rotonda tra via Italica e la SS1 Aurelia a Lido di Camaiore e infine presso l’intersezione tra via del Secco e Via del Paduletto a Lido di Camaiore.