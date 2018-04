Nuova viabilità di Sant’Anna: per Confesercenti piano positivo, con delle zone d’ombra

LUCCA – Confesercenti Lucca era presente giovedì sera alla riunione convocata dall’amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Valentina Mercanti e Celestino Marchini, per illustrare alle categorie la nuova viabilità a Porta Sant’Anna.

Per Confesercenti, la responsabile Lucca Valentina Cesaretti, i rappresentanti del Centro commerciale naturale di Sant’Anna oltre ai commercianti della zona ovest di Lucca.

«Abbiamo visionato la nuova viabilità – commenta Cesaretti – che prevede innanzitutto una rotonda al posto dell’attuale semaforo. Poi il ripristino del doppio senso in via Catalani e la riapertura di via Luporini. Crediamo che l’intervento sia positivo, soprattutto nella parte che prevede finalmente il doppio senso in via Catalani, da tantissimi anni a senso unico. Ci convince un po’ meno l’accesso a via Catalani dalla circonvallazione per chi proviene da sud e quindi ci auguriamo che l’amministrazione comunale possa prevedere un ulteriore sforzo per permettere di imboccare questa strada anche per le auto che arrivano da viale Europa o dalla stazione».

Altro aspetto messo in evidenza dalla Confesercenti è la questione della sosta in prossimità della Porta Sant’Anna. Conclude Cesaretti: «Il progetto dell’amministrazione comunale prevede l’eliminazione degli attuali stalli di sosta per le auto, mantenendo solo quelli per i bus. Ci auguriamo che si possano trovare soluzioni alternative per non togliere parcheggi per le auto in prossimità delle mura, in considerazione anche dell’eliminazione probabile della sosta in via Luporini. Siamo infatti preoccupati per l’intera area di Sant’Anna dal momento che una riduzione di posti auto potrebbe avere ripercussioni sul commercio. Ricordiamo infine che tutta questa zona, soprattutto dentro le mura, sarà soggetta a varie progettazioni che dovranno comunque mantenere un equilibrio sia per gli accessi che per la sosta».