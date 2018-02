Nuova sede a San Vito per l’associazione “Sinistra con”

LUCCA – L’associazione “Sinistra con” ha inaugurato la sua sede a San Vito: “Porte aperte a chi vuole essere protagonista di una politica fatta di partecipazione, presenza sul territorio, solidarietà”.

“La nostra non è solo una sede, ma vuole essere un vero e proprio centro di ascolto ed accoglienza, aperto ai cittadini, e a chiunque abbia voglia di essere protagonista di una politica fatta di partecipazione, presenza sul territorio, solidarietà”.

Con queste parole, stamani, sabato 17 febbraio, l’associazione “Sinistra con” ha inaugurato la sua sede a San Vito, in via Vecchia Pesciatina. “Sinistra con” è il gruppo organizzato, nato dall’esperienza della lista di “Sinistra con Tambellini”, presente alle elezioni comunali della scorsa primavera. E al taglio del nastro della nuova sede, non è voluto mancare proprio nessuno: oltre al sindaco Alessandro Tambellini, c’erano il presidente e il vicepresidente dell’associazione, Enrico Cecchetti e Giulia Albero, il capogruppo Daniele Bianucci, i consiglieri Pilade Ciardetti e Francesco Lucarini, l’assessora Lucia Del Chiaro, e tanti militanti del gruppo. Oltre a molti esponenti delle altre formazioni politiche: a partire dal Partito democratico a Lucca Civica, fino ai candidati a Camera e Senato di Liberi e Uguali.

“In campagna elettorale ci aravamo assunti l’impegno di restare nei quartieri – hanno spiegato i responsabili dell’associazione – Bene, rispettiamo la promessa: e partiamo da San Vito, con l’inaugurazione della nostra prima sede, presente sul territorio. Lo spazio, a partire dalla prossima settimana, sarà aperto a tutte e a tutti, e vuole diventare uno strumento utile per i cittadini. Il martedì e il giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ci saranno i nostri volontari; e il sabato mattina, dalle 10,00 alle ore 12,00, i nostri consiglieri comunali: che rimarranno a disposizione per incontrare le persone, ascoltare i problemi e le proposte e per costruire insieme possibili soluzioni”.