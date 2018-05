Nuova sede a Camigliano per la Misericordia si Santa Gemma

CAPANNORI – La Misericordia S. Gemma ha siglato da poco il contratto di acquisto della nuova sede che è ubicata in Via di Camigliano, 45/47 – Camigliano (Lu) e focalizzerà la nostra Associazione in un percorso di sostegno e di ricerca di risorse per ottemperare agli impegni economici presi.

Sono già state attivate reti che favoriscano il fluire di nuovi servizi e di erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati ma importante sarà creare occasioni di sensibilizzazione affinchè tutto il territorio si senta partecipe di questo investimento che rimarrà un bene a servizio della nostra comunità.

Una importante iniziativa è prevista per il giorno 23 maggio 2018 alle ore 20 presso i locali parrocchiali di Segromigno in Monte dove sarà organizzata una cena pensata e preparata dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Barga che ha manifestato una fattiva collaborazione con la nostra Associazione proprio per contribuire all’acquisto della Sede Nuova.

In tale occasione è stato pensato un Menù che permette di qualificare il lavoro che metteranno a frutto gli allievi dell’Alberghiero che si cimenteranno in cucina ma anche in sala al servizio degli ospiti.

L’invito di partecipare è rivolto a tutti, telefonando alla segreteria della Misericordia (0538/936392) entro il 18 maggio 2018 per la prenotazione in modo da valorizzare il lavoro svolto da questi allievi e anche per iniziare a “costruire” la casa mattone dopo mattone.