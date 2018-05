Nuova rotonda a Porta S. Anna: dal 4 giugno chiuso il parcheggio centrale di Piazzale Boccherini

LUCCA – Volgono al termine i lavori per realizzare i nuovi parcheggi a pettine sulla viabilità esterna limitrofa a Porta Sant’Anna, a compensazione della perdita del parcheggio centrale di piazzale Boccherini che verrà occupato dalla nuova rotatoria. Per venerdì 1° giugno è stato istituito infatti un divieto di sosta dalle ore 8 fino alla fine della posa della nuova segnaletica (e comunque non oltre le ore 19) per via Pascoli e via Geminiani, le giornate di pioggia hanno di fatto provocato uno slittamento dei lavori ma con la fine del maltempo le due vie, riorganizzate con i nuovi stalli, saranno pronte ad accogliere i veicoli già dalla serata di venerdì.

In conseguenza di questi lavori, lunedì 4 giugno è prevista la chiusura del parcheggio centrale esterno di fronte a a Porta S. Anna; l’area sarà occupata dal cantiere per la costruzione della rotatoria provvisoria. Quando anche questo passaggio verrà completato si passerà alla più impegnativa realizzazione del bypass temporaneo sugli spalti davanti al baluardo San Donato.