Nuova luce sul lungo Molo del Greco, installati 33 nuovi punti luce

VIAREGGIO – Nuova luce sul lungo molo Del Greco: in tutto saranno installati 33 nuovi corpi illuminanti a led da arredo urbano in sostituzione delle sfere esistenti, obsolete e non più a norma,

un’opera che va a completare quanto già realizzato sul lato opposto del canale.

Proseguono intanto le operazioni di manutenzione straordinaria e riparazione guasti. In particolare, in piazza Palombari dell’Artiglio si sta procedendo al rifacimento completo della linea dorsale di alimentazione. I lavori, già in esecuzione, consistono nella posa di 420 metri di cavo interrato, la realizzazione di nuovi pozzetti di ispezione con chiusino in ghisa, 16 in tutto, e la posa e collegamento di circa 2.000 metri di cavo.

«Le opere – commenta l’assessore con delega all’Urbanistica Federico Pierucci -, si sono rese necessarie in quanto i pozzetti non erano più ispezionabili, probabilmente molti coperti da asfalto, e le linee ormai obsolete non erano sfilabili. L’impianto serve oltre la piazza Palombari, l’intero molo fino a al ponte di piazzale Don Sirio Politi».

«Questi lavori si vanno a sommare agli altri già eseguiti dall’inizio dell’anno – continua l’assessore – per un investimento totale di oltre 25mila euro, nel quartiere Apuania, in via Vespucci, via Pisano, via Don Tazzoli, al Parco Melvin Jones».

«Insieme a questo sul lungo molo – continua l’assessore – l’intervento più consistente ha riguardato via Coppino, dove è stato rifatto un intero tratto di linea, oltre a 4 plinti e relativi pozzetti, riposizionati 2 punti precari e installati ex novo altri 2. Un lavoro che ha migliorato la visibilità e di conseguenza la sicurezza della zona».

«Prosegue lo sforzo dell’Amministrazione per rendere moderna ed efficiente tutta la rete dell’illuminazione pubblica comunale. A breve toccherà a tutto il centro città. Un passo alla volta – conclude Pierucci – renderemo Viareggio più moderna, ecologica e sicura».