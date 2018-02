Numeri record per la rassegna ‘Teatro della Scuola’ di Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – Tre settimane di teatro a Bagni di Lucca con 2.500 giovani studenti arrivati da tutta Italia per la rassegna “Teatro della Scuola” che riparte in grande. La manifestazione che prenderà il via il 27 aprile è stata rinnovata per offrire un panorama più completo e coinvolgere di più i residenti e le attività locali. La rassegna è stata presentata nella sala Rosa del Circolo dei Forestieri alla Villa alla presenza, oltre che del sindaco Paolo Michelini e degli assessori Maria Barsellotti e Carlo Giamabastiani, anche del provveditore agli studi Donatella Buonriposi e della dirigente scolastica Carla Reggiannini.

La direttrice del “Teatro della Scuola”, Wanda Maio, insieme ad alcune collaboratrici, tra cui l’operatrice Paola Jenco e la segretaria Zhour Anou, ha illustrato i numeri da record del festival che porterà sul territorio decine di famiglie, scolaresche, insegnati provenienti da tutta Italia: 90 spettacoli, 57 scuole, 30 laboratori, due scuole di danza, una orchestra giovanile, un tendone da circo, 2500 ragazzi sul palco dell’Accademico, 9000 visualizzazioni sul sito.

Si profilano insomma tre settimane di spettacolo vero e non solo sul palco: in programma ci sono infatti anche tour alla scoperta delle frazioni e numeri itineranti..

«Sono tornata e posso dire che mi sento a casa – ha detto Maio -. Ho già lavorato qua a Bagni dal 1997 al 2007 e ho conosciuto e amato il territorio. Abbiamo costruito in questi mesi una piramide importante e abbiamo coinvolto anche associazioni che hanno una grande valenza sociale, come Partecipazione e Sviluppo, la Auser e la Vicaria Val di Lima. Sarà una rassegna grandiosa. Nostro obiettivo è avvicinare i bambini e i ragazzi adolescenti, ma anche gli insegnati, al mondo del teatro e al linguaggio».

Oltre alle attività di laboratorio ci saranno anche alcuni ospiti importanti: il 5 maggio arriverà la senatrice Elena Ferrara, che illustrerà il progetto Cyberbullismo presentando ai giovani la legge 71/2017;il 2 maggio sul progetto legalità sarà presente l’autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza; dal 12 al 20 maggio si terrà un ciclo di incontri con la scrittrice Francesca Caminoli per “il progetto scrittira come veicolo per accoglienza”.

E’ già attivs poi la collaborazione con la associazione di promozione sociale Joint per la costruzione di un progetto di scambio europeo Erasmus Plus, in cui i formatori di teatro scuola Bagni di Lucca offriranno ai ragazzi l’opportunità di acquisire competenze trasversali. Inoltre per il 2018 sono già partite dieci collaborazioni con rassegne italiane.

«Sono emozionato e felice nel presentare questa rassegna – ha spiegato il sindaco, Paolo Michelini – che ha permesso di far conoscere e apprezzare Bagni di Lucca attraverso il teatro. Sono migliaia i ragazzi passati sul palco e altrettante le persone arrivate sul territorio. Ma la rassegna andava rilanciata. Confido in un risultato eccellente».

Ci sono già 136 iscritti per il laboratorio Gioca Circo, 16 per la danza e 46 per il progetto della lettura ad alta voce.