Nozze per Andrea Salani della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca: gli auguri dei colleghi e della redazione

LUCCA – Ieri, nella bellissima chiesa chiesa di Sant’Anna a Tinnura, in provincia di Oristano, si sono uniti in matrimonio, a coronamento del loro sogno d’amore, Angela Carta, logopedista con studio a Lucca, e Andrea Salani, storico dell’arte e corresponsabile dell’ufficio Comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Numerosi gli inviati alla cerimonia di nozze, alcuni giunti appositamente dalla nostra città. Fra questi, i testimoni dello sposo, Lorenzo Guerrieri, Daniele Giorgi e la sorella Nubia Salani. Presenti anche la direttrice della Fondazione, Maria Teresa Perelli, e la responsabile della segreteria dell’ente di San Micheletto, Sabrina Ianni. Invitato e inviato speciale anche don Lucio Malanca, parroco di città, che ha concelebrato il rito.

Agli sposi, gli auguri di parenti, amici, colleghi e di tutti coloro che li conoscono e che non possono che voler bene a persone così speciali. Ad Andrea, un particolare e commosso abbraccio da parte dell’amico Marcello, insieme col ringraziamento per tutta la forza che gli ha regalato in questi anni.

Ad Andrea e Angela i migliori auguri di ogni felicità anche da parte della redazione de LoSchermo.it