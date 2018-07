Nottoli (Sinistra con Capannori): ‘La Pedagogia dell’Accoglienza: il mondo dell’educazione deve riflettere e uscire dal silenzio’

CAPANNORI – Ci stiamo pericolosamente girando dall’altra parte, facendo finta che nulla avvenga.

Tre bambini che annegano nella traversata disperata di persone che cercano una via di scampo dalle loro tragedie, rischiando una nuova tragedia, trovano uno spazio marginale sui media, dopo notizie che ci raccontano di un mondo occidentale che si sta disgregando inesorabilmente.

L’indifferenza di una classe politica guasta, figlia di populismi e nazionalismi mai sopiti non meraviglia, a sorprendere è l’incapacità del mondo educativo, di quello che ad ogni giro di governi si erge a difesa dei bambini, dei loro diritti e che abbiano il giusto diritto a vivere l’ infanzia in modo sereno e disincantato.

Tutto molto giusto e pedagogicamente inappuntabile.

Dunque questi tre bambini avrebbero avuto, secondo tale pensiero, il diritto di non annegare, bensì di giocare e di vivere sereni il loro tempo di vita.

Come loro sono molti, ogni giorno, i bambini che muoiono sotto le fatiche del lavoro, sotto gli stenti della fame, a causa delle malattie o delle violenze degli adulti.

Ma questi tre bambini hanno qualcosa di diverso. Sono morti sotto i nostri occhi, a causa dell’ottusità di un mondo che ripeto, si gira dall’altra parte nascondendosi dietro i numeri dei servizi per l’infanzia e la dietrologia dei poveri di casa nostra.

I nostri bambini, fortunatamente, e lo dico con forza, quando rischiano di affogare non è perché sono su di un barcone, ma perché sono al mare o al lago. I nostri bambini di un anno non rischiano di morire di stenti durante l’attraversata del Mediterraneo, tra le braccia di una madre che cerca di dargli un futuro diverso.

Non stanno lasciando il loro paese di origine con l’input di rubarci il posto di lavoro o di occupare un posto al nido d’infanzia a costo zero. Stanno solo fuggendo da guerre, fame, violenze e distruzione, tutti elementi quasi sempre esportati nei loro paesi dalle sviluppate democrazie occidentali.

Già, ma noi dobbiamo pensare alla conservazione della nostra “razza” bianca; del resto stiamo parlando di bambini diversi.

Il silenzio del mondo pedagogico ed educativo di fronte a questo scempio è inconcepibile, ma allo stesso tempo giustificato da una storia lunga, sofferta e mai del tutto sopita.

Non basta organizzare convegni, formazioni e continuare a scrivere libri sull’intercultura e la multiculturalità se poi non ci schieriamo rispetto a questi avvenimenti. Facciamo solo il gioco di chi diffonde populismo e lucra su queste tematiche.

È inutile parlare di cura, di diritti dell’infanzia e di emozioni se poi permettiamo che il primo diritto inviolabile, quello alla vita, venga calpestato nell’indifferenza più totale.

È inutile pulirsi la coscienza periodicamente con interventi spot andando a fare del bene a casa loro, magari portando qualche quaderno, due penne e un bel sorriso.

Abbiamo fatto annegare tre bambini, abbiamo fatto morire di fame altri tre bambini, abbiamo fatto morire altri tre bambini sotto le bombe e, alla fine, grazie a questa politica il nostro PIL è cresciuto. Il tutto in pochi minuti, anzi pochi secondi. Salvo poi accorgersi che era tutto falso.

Ripeto in continuazione ai miei alunni che sono fortunati ad essere a scuola la mattina. Sia che abbiano famiglie agiate o meno, loro quella mattina possono passarla tra i compagni, la cultura e la noia; la loro campanella non li invita a ricercare un riparo dalle bombe ma spesso spezza la noia di una lezione insopportabile; sono arrivati a scuola in macchina o con il bus e l’unica onda da cui rischiano di essere travolti è quella dei compagni che li accolgono.

L’unico rischio che corrono in quell’edificio tetro e odioso è di prendere un quattro o di essere maltrattati da una “sfilza di compiti” per il giorno dopo.

No, scusate, il mondo della pedagogia e dell’educazione deve tirare fuori la testa dalla sabbia, guardarsi intorno e riportare il bambino al centro del proprio pensiero. Ma non a parole o all’interno della famiglia media di “razza bianca”.

Lasciamo da parte convegni, libri e nazionalismi. Diciamo no a questa politica ottusa che fa differenze tra diritti dei bianchi e diritti dei neri, che lascia decine di bambini “sbattuti molto per terra e per mare”, nella speranza che un’onda anomala o le lungaggini burocratiche dell’accoglienza risolvano il problema.

Noi che siamo i portatori dei valori educativi, che ci ergiamo ogni giorno a paladini e difensori dei bambini di ogni parte del mondo, abbiamo il dovere di intraprendere questa battaglia, questa si di democrazia, prendendo una posizione netta e forte.

Ogni bambino morto è un bambino morto, sia esso italiano, austriaco, nigeriano, siriano, cinese, americano …

Dobbiamo avere il coraggio di schierarci, perché questa non è una battaglia politica, ma civile. Dobbiamo raccogliere tutti coloro che hanno voglia di dire basta a questo scempio, facendolo anche da posizioni forti e all’interno del proprio contesto.

Abbiamo il dovere di parlare con le persone, i genitori e laddove possibile con i ragazzi, facendogli capire che difendere il diritto alla vita non è una questione di destra o sinistra, ma di civiltà universale.

Come insegnate, come pedagogista, come educatore e come essere pensante trovo necessario questo passo, trovo necessario andare a recuperare il nostro ruolo, quello che i politici di tutto il mondo temono molto. Non posso pensare che il futuro della civiltà sia questa deriva populista, ma so anche che non posso aspettarmi che tutto cambi senza intervenire.

Questi tre morti, così come i prossimi tre, non possono e non devono passare su di noi lasciando solo un generico rammarico.

Non erano africani, siriani o asiatici, erano tre bambini. È da qua che dobbiamo ripartire.

Enea Nottoli

Sinistra Con Capannori