“Notte da Oscar”: una serata tra le più belle musiche da film a Pietrasanta

PIETRASANTA – Un emozionante percorso tra le pellicole che hanno segnato la storia del cinema. Un viaggio sonoro tra quelle melodie che hanno accompagnato le più belle scene dal grande schermo. La musica torna protagonista del cartellone del Teatro Comunale di Pietrasanta firmato da Massimiliano Simoni e organizzato da Fondazione Versiliana. Giovedì 15 marzo alle ore 21.00 sarà infatti in scena lo spettacolo musicale “Notte da Oscar- Le indimenticabili colonne sonore del cinema” che vedrà protagonista il pianista Emilio Tieri accompagnato al violino dalla prof.ssa Maria Cristina Olivieri che proporrà un affascinante selezione delle più belle pagine musicali che hanno fatto emozionare intere generazioni.

Un concerto-spettacoloda non perdere, prodotto da RockOpera, in cui il Maestro Tieri, compositore viareggino di grandissimo livello, a sua volta autore di colonne sonore per cinema e tv, ripercorrerà quelle indimenticabili melodie conosciute da tutti e che hanno contribuito al successo di grandi film. Il programma prevede infatti l’esecuzione di musiche tratte da Indiana Jones, Nuovo Cinema Paradiso, La vita è bella, Il Gladiatore, Forrest Gump, Schindler’ s list, Colazione da Tiffany, Cabaret, Lezioni di Piano, E.T. , Un americano a Parigi e tanti altrI.

Noto compositore viareggino, laureato in Composizione Jazz presso il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, Emilio Tieri ha studiato composizione classica, orchestrazione e analisi musicale con il M° Fabio De Sanctis e ha proseguito gli studi in pianoforte con il M° Mariano Mazzarella. Dal 2002 realizza colonne sonore per il cinema e la TV.

I biglietti sono in vendita presso il Teatro Comunale di Pietrasanta (Piazza Duomo) martedì 13 e mercoledì’ 14 marzo dalle 17:00 alle 19:00 e il giorno stesso dello spettacolo giovedì 15 marzo a partire dalle ore 17:00.

Prezzi : 20 euro platea / 12 euro galleria. Sono disponibili agevolazioni per giovani under 25, per over 65 e per i diversamente abili. Per informazioni Tel. 0584/265733 – 0584 265777 www.versilianafestival.it