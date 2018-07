‘Notte bianca altopascese’ nella seconda settimana di luglio

ALTOPASCIO – Prosegue in grande stile il Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i negozi, le associazioni e le attività del territorio che animerà la cittadina del Tau per tutto il mese con eventi di interesse trasversale. Tra gli appuntamenti imperdibili di questa seconda settimana, spicca la Notte Bianca in programma sabato 14 luglio che coinvolgerà ogni angolo del centro storico con un’ambientazione specifica legata a diversi periodi storici, dagli anni Trenta ai 2000.

Domani, mercoledì 11, è la volta di “It’s all about love” mostra fotografica di Stefano Lotumolo che sarà allestita in piazza Ospitalieri (dalle 18.30). A seguire, alle 21.30, ci sarà un incontro in piazza a cui parteciperà l’autore degli scatti insieme con Stefano e Mirko Petrini. Sempre mercoledì poi, dalle 20.30 alle 21.15 in piazza Ospitalieri, si terrà la seconda lezione del corso di autodifesa promosso dal Team Burgalassi e dalla palestra New Gym. La lezione di questa settimana è rivolta in modo specifico alle donne. Il corso è gratuito ma è gradita la prenotazione al numero 393.8084928.

L’inaugurazione dell’ottava edizione del Francigena International Arts Festival è fissata per giovedì 12 alle 21.15 sempre in piazza Ospitalieri, con il concerto dei docenti dell’Accademia Geminiani, protagonisti di “Musiche sotto le stelle” (ingresso gratuito). Sempre giovedì, ma alle 18, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del podismo con “Corri a Badia”, manifestazione sportiva organizzata dalla Podistica Altopascese Tau. Il ritrovo è alle 18 nello spazio sagra di Badia Pozzeveri.

Il clou degli appuntamenti per questa seconda settimana del Luglio altopascese sarà però nel week end. Venerdì 13 torna il tradizionale evento serale curato dai commercianti, con i negozi aperti di notte e la musica dal vivo nei locali del centro, mentre in piazza Gramsci a partire dalle 20 è in programma il “Summer Party”, spettacolo che vedrà protagonisti i bambini del camp Small Stars di Altopascio. Grande attesa, infine, per il ritorno della Notte bianca di Altopascio, in programma sabato 14 nelle piazze del centro e in via Cavour. L’evento, che avrà come tema il “Ritorno al passato”, avrà inizio alle 19 e coinvolgerà diverse zone del centro, con un’ambientazione specifica per ogni spazio, legata ad un’epoca diversa, dagli anni Trenta ai 2000: allestimenti, musica, installazioni, vetrine, ogni piazza avrà un tema stilistico e musicale di riferimento, inconfondibile. Protagonista assoluta della serata sarà la mitica Delorean di “Ritorno al futuro” che sarà in esposizione per tutta la sera, per la gioia dei moltissimi fan, in piazza Gramsci. Il divertimento proseguirà poi fino a tarda notte con la “Silent disco”, la discoteca urbana per eccellenza, che partirà all’una in piazza della Magione.

Il programma completo del Luglio altopascese è disponibile sul sito

www.comune.altopascio.lu.it/pa/luglio-altopascese-2018/ o sulla pagina Facebook “Comune di Altopascio”.