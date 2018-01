Notizie dall’Upside Down – Quando sparare sul Summer Festival diventa ‘moda’

Allora. Abbiamo detto fino alla noia che Lucca ha potenzialità, giusto? Che Lucca può e deve aspirare a un posto nel mondo, ok?

Epperò c’è un problema. L’11 luglio viene Roger Waters, ma gli andrebbe detto se possiamo rimandare almeno almeno al 13. O al 10. Mica per altro, c’è San Paolino. La festa meno considerata dai lucchesi – tranne quelli che hanno un impiego statale che, forse, si godono un anticipo di ferie – dopo la Festa dei Noccioli Sputati e le Celebrazioni per la Ciabatta Calda dopo una giornata di freddo.

C’è una petizione in giro. Una vera petizione, una raccolta di firme per il No al Summer Festival durante San Paolino. Le pulci, questa volta, non hanno solo la tosse, ma hanno proprio una brutta bronchite.

Nell’appello si legge: “Il turista che vista la nostra città, la sceglie per la bellezza del suo territorio, i suoi monumenti e le sue tradizioni. Privare Lucca delle sue festività e della sua storia sarebbe come presentare ai nostri ospiti un guscio vuoto, una città senza anima”. Certo. Talmente vuoto che, se glielo vai a chiedere a quelli che stanno a Santa Maria a Colle forse neanche lo sanno quand’è San Paolino. Figuriamoci quello che gliene frega a un gruppo di svedesi con le magliette dei Pink Floyd.

La sensazione, pure nell’Upside Down, è che sul Summer ci si debba sparare per forza. Perché fa alternativo, fa amante della città, fa impegnato. Come se il Summer e qualsiasi altra manifestazione non potessero coesistere pacificamente. Pure San Paolino, sì. Che, per carità, ha già subito l’amputazione della processione religiosa lo scorso anno e pure per il 2018 siamo ancora incerti sul da farsi.

Non è questione di religiosità o meno. Di fede o agnosticismo. Di ateismo o credulità. Né si tratta di favoritismi: sarebbe sciocco pensare una cosa del genere a Lucca, dove la tradizione, il tempo che fu, la leggenda, le passate stagioni hanno più potere di qualsiasi altra cosa.

È marketing, signori. È opportunità. Se Roger Waters può l’11 luglio, Lucca ha il dovere morale di accoglierlo l’11 luglio. O in qualsiasi altro giorno dell’anno, fosse anche Santa Croce (che il Mottettone verrebbe pure bene, tutto distorto…). Se da una parte è vero che San Paolino è proprio quel giorno lì da secoli, bisogna anche capire che spesso nomi così importanti della musica internazionale (non della sagra del pioppino di Antraccoli, con tutto il dovuto rispetto) hanno calendari ben definiti, rigidissimi.

È questione di capire chi siamo e dove vogliamo andare. Nessuno si sogna di cancellare con un colpo di spugna secoli di tradizione, di storia e di cultura lucchese. Quello che ci sembra però opportuno è invitare tutti alla calma, alla logica e al raziocinio. Le due anime della città, quella mondana e quella spirituale, possono convivere pacificamente: da una parte una processione religiosa, dall’altra un concerto.

Non costringiamoci per forza ad essere partigiani, anche quando non ce n’è bisogno (e glissiamo elegantemente sul fatto che, invece, quando c’è da essere partigiani, si preferisce fischiettare con le mani in tasca e girarsi di là).

Comunque, a tutt’ora, sono poco più di 100 le firme raccolte. Per dovere di cronaca.