Norah Jones e Marcus Miller: eleganza ed estro per l’ultimo concerto del Lucca Summer Festival

LUCCA – Allerta maltempo per il concerto conclusivo del Lucca Summer Festival: giovedì 26 luglio è stata protagonista per l’intera giornata la pioggia che ha lasciato però spazio, con una luna piena alta nel cielo, all’arrivo di due grandi star internazionale che si sono esibite sul palco di piazza Napoleone: Marcus Miller e Norah Jones.

Ad accendere la serata è stato Miller, entrato in scena con maglietta rossa e cappello da zorro, uno tra i migliori bassisti della scena internazionale ha fatto il suo ritorno sul palco lucchese dopo aver accompagnato, anni fa, Pino Daniele.

Protagonista è stato il suo ultimo album “Laid Black” che fin dalle prime note ha conquistato il pubblico con la sua energia trascinante e il groove inconfondibile. Figura strana, Marcus Miller, ma che, forse inaspettatamente causa l’attesa di uno dei mostri sacri della musica rosa Norah Jones, è riuscito a stupire e lasciare tutti a bocca aperta. A suo fianco, ovviamente musicisti incredibili che lo hanno accompagnato in uno scalare di ritmi frenetici e incontrollabili, tanto da far alzare il pubblico e ballare.

Cambio palco decisamente lungo, mentre l’attesa cresceva e le aspettative anche, per la statunitense Norah Jones che è salita quest’anno sul palco del Lucca Summer Festival per la terza volta. Già dal pomeriggio l’artista si era dimostrata, a detta di alcuni fans, un po’indisponente nei loro confronti negando un saluto ai pochi accorsi durante il soundceck, ma ai grandi artisti si perdona tutto..o quasi.

Alle dieci e mezzo o poco più ha fatto il suo ingresso accolta da una valanga di applausi tra luci soffuse e l’eleganza che la contraddistingue da sempre. La cantante e il suo pianoforte a coda, insieme a contrabbasso, organo e batteria hanno regalato inizialmente quell’atmosfera soffice e sognante che ha trascinato il pubblico in abbracci romantici.

Il concerto è proseguito con i pezzi del suo ultimo disco “Day Breaks” alternati a grandi successi come “Sunrise” che ha portato l’artista in vetta alle classifiche nel 2013.

Indiscutibile la voce potentissima di Norah Jones che è però apparsa sul palco svogliata e apatica, lasciando spazio a un senso di noia generale tanto che guardandosi intorno si potevano notare più occhi sul cellulare che sul palco fino a quando molte persone, prima della fine del concerto, hanno deciso di alzarsi e andarsene.

Le aspettative erano alte e l’ombra di quello che è stata Norah Jones ai tempi di successi come “Don’t know why”, con la quale ha chiuso il concerto, non ha retto il confronto. La portatrice di quella che fu una ventata di freschezza della musica internazionale è apparsa sul palco del Lucca Summer Festival annoiata e poco presente dando vita così a un concerto abbastanza piatto, colmo di talento, ma povero di sentimenti ed emozioni lasciando deluso chi nella musica cerca un trasporto che vada oltre a una voce stellare.

Causa di questo cambiamento forse la formazione diversa con cui si è presentata e l’abbandono del contrabbassista che l’ha accompagnata nei primi due dischi nonché autore dei suoi più grandi successi o forse semplicemente per Norah Jones, quella di ieri sera, era una serata no. Molto spesso noi vediamo gli artisti come invincibili ma al contrario delle volte, più di quanto si possa immaginare, capita anche a loro di lasciarsi sopraffare da pensieri invadenti e un umore nero che possono compromette la riuscita di uno spettacolo.

Proprio questo fa di un essere umano un artista, la sensibilità di un’anima libera che ha il coraggio di mettersi a nudo davanti alle proprie fragilità.