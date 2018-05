Non vedenti come guide dell’Orto Botanico per esplorarlo con gli altri sensi

LUCCA – Cosa succederebbe se una persona non vedente si facesse guida all’esplorazione per altri che vedono benissimo con gli occhi?

È l’esperienza che la cooperativa Le Macchine Celibi e l’associazione UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca, propone a tutti sabato 19 maggio alle 17 nell’Orto Botanico di Lucca in Moscacieca. Proprio come quando da piccoli si provava a riconoscere un compagno di giochi senza vederlo.

Sarà un modo per sperimentare il mondo “capovolto”: lasciarsi guidare da non vedenti per esplorare bellezza e originalità della natura nell’Orto Botanico.

Quante volte ci capita di vedere senza guardare realmente? Quante volte passiamo attraverso gli eventi senza accorgerci dei particolari, dei dettagli, ovvero di ciò che fa la differenza tra essere spettatore passivo e attore partecipe dell’esistenza?

Spesso vedere con gli occhi genera l’impressione ingannatrice di comprendere tutto, di avere la conoscenza totale di un oggetto, una volta entrato nel nostro campo visivo.

Come in molte parti di Italia si stanno moltiplicando proposte di percorsi facilitanti per includere le persone con varie forme di disabilità e per permettere ai cosiddetti “normodotati” di fruire con maggiore agio delle esperienze, così Moscacieca vuole fare altrettanto nell’Orto Botanico di Lucca.

L’evento è inserito anche nella piattaforma regionale, alla quale da poco aderisce anche l’Orto Botanico di Lucca, Amico Museo.

Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo mail: orto.torri.lucca@nullgmail.com