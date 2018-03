Non sapeva di dover scontare 2 anni di carcere: arrestato dalla polizia

LUCCA – Deve scontare due anni e tre mesi di carcere, ma non lo sapeva: è stato arrestato ieri, dalla polizia, un uomo di 38 anni.

L’uomo è stato notato da una Volante della questura di Lucca, in servizio nel quartiere dell’Arancio, per effetto diretto dell’intensificarsi dei servizi di controllo del territorio, volti a rendere più sicura la città.

Gli agenti di pattuglia hanno notato l’uomo e lo hanno fermato per un controllo: è stato così che il trentotenne è venuto a conoscenza che sulla sua testa pendeva un ordine di esecuzione emesso dalla Corte d’Appello di Firenze per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione del foglio di via obbligatorio.

La polizia ha così accompagnato l’uomo nel carcere di Lucca, dove sconterà la pena di due anni e tre mesi.