“Non perdere la memoria”: una giornata di riflessione a Sant’Anna di Stazzema

SANT’ANNA DI STAZZEMA – In occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio 2018 il Museo Storico di Sant’Anna di Stazzema propone un pomeriggio di riflessione e approfondimento.

La strage Sant’Anna di Stazzema è una strage di civili, di innocenti, e la conoscenza dei fatti del 12 agosto è fondamentale per comprendere il momento storico che stiamo vivendo, con lo sguardo rivolto verso il futuro: la consapevolezza del proprio passato è indispensabile per costruire un futuro di pace. La trasmissione dei valori che sono a fondamento della Carta Costituzionale e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani impone una riflessione. Sant’Anna di Stazzema intende diffondere questo messaggio, rivolgendosi in particolare ai giovani: è la contestualizzazione della storia nel contemporaneo a rendere la memoria un’urgenza, un’esigenza, una necessità.

Il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, da questa prospettiva, non ha confini geografici: abbraccia ogni luogo di strage contro i civili, siano i Campi di concentramento, siano Srebrenica, il Rwanda, la Khan Sheikhun in Siria.

Sulla piazza della Chiesa di Sant’Anna, sul cippo cubico in marmo, ci sono le parole di Leone Sbrana: “Come Marzabotto, Come Lidice, Come Oradour”.

E’ la missione del Parco Nazionale della Pace.

Nel Giorno della Memoria, Sant’Anna di Stazzema pone la memoria al centro dell’attenzione, attraverso un percorso guidato tra testimonianze, la visita di approfondimento al museo, lungo la Via Crucis e al Monumento Ossario, il focus sulla memoria negata e sul processo. Un percorso che consentirà di approfondire la conoscenza dei fatti, partendo dal contesto storico e arrivando ai giorni nostri, con l’epilogo della mancata giustizia in Germania, passando attraverso le testimonianze e, fisicamente, alcuni luoghi della strage.

Il titolo della giornata sarà “Non perdere la memoria”; il programma per sabato 27 gennaio 2018 avrà inizio alle ore 15:00 con la proiezione delle testimonianze dei superstiti della strage raccolte da Oliviero Toscani. A seguire visita guidata al Museo e la Monumento Ossario attraverso la Via Crucis, con approfondimenti specifici che collegano la strage di Sant’Anna di Stazzema ai luoghi di sofferenza e di stragi contro i civili. Al termine della visita, alle ore 17:00, seguirà la proiezione del docufilm “Il secondo trauma” del regista tedesco Jurgen Weber. La partecipazione è libera e gratuita.

Programma

Sant’Anna di Stazzema

Sabato 27 gennaio 2018

Orario apertura Museo : 9:00- 18:00 con orario continuato

Ore 15:00 Proiezione “I bambini ricordano” di Oliviero Toscani

Ore 16:00 Visita guidata al Museo e al Monumento Ossario

Ore 17:00 Proiezione docufilm “Il secondo trauma” del regista tedesco Jurgen Weber