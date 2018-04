No all’hangar a Tassignano: convocato d’urgenza il consiglio comunale

CAPANNORI – Un Consiglio Comunale convocato d’urgenza per venerdì 13, alle 18, per dire ‘no’ all’hangar che i Militari vogliono realizzare nello spazio del demanio militare a Tassignano.

E’ questa la mossa che il sindaco Luca Menesini e tutti i consiglieri comunali di maggioranza, ovvero quelli del Partito Democratico, di Capannori2020, dei Moderati e di Scelta Popolare, hanno messo a punto per far sentire la voce di coloro che nei posti ci vivono. Durante il Consiglio le forze di maggioranza proporranno alle forze politiche di minoranza di unirsi alla lotta per la salvaguardia del territorio.

La contrarietà dell’amministrazione comunale rispetto alla realizzazione di un hangar a Tassignano di un’altezza di circa 28 metri – va tenuto conto che l’immobile davanti la chiesa di Capannori che è ritenuto il ‘grattacielo’ della frazione è circa 17 metri di altezza – è stata fatta presente in tutte le sedi opportune, e anche con lettere protocollate e argomentate con motivazioni urbanistiche.

“Alle condizioni presentate, il progetto non può essere accolto – spiega il primo cittadino Menesini –. Siamo di fronte a un progetto che prevede un’opera troppo impattante. La nostra contrarietà all’ipotesi ad oggi sul tavolo l’abbiamo già portata nelle sedi regionali e comunicato in modo ufficiale, ma riteniamo sia utile a questo punto far sentire la voce del territorio. Il Consiglio Comunale è il luogo della democrazia, e quindi è il posto in cui discutere e assumere una decisione tutti insieme. Teniamo conto che questa struttura di circa 28 metri andrebbe a localizzarsi a poco meno di 400 metri di distanza dal polo culturale ‘Artemisia’, che è sotto gli occhi di tutti come oggi sia un polo di attrazione per i cittadini di Tassignano e non solo. Allo stesso tempo, il Comune di Capannori ha una politica chiara in materia di altezze degli edifici e, indipendentemente dal colore politico a capo della macchina amministrativa, Capannori ha sempre detto ‘no’, urbanisticamente, a certe soluzioni. Pertanto auspico che, nell’interesse del territorio e della comunità, anche le forze politiche di minoranza si uniscano e non solo condividano l’ordine del giorno che i consiglieri comunali di maggioranza stanno preparando, ma che contribuiscano arricchendolo e rafforzandolo”.

La necessità di svolgere un Consiglio Comunale di urgenza è nata dalle ultime missive arrivate dalla Regione Toscana, dove viene esplicitato un crono-programma di incontri per trovare una soluzione rispetto alla realizzazione dell’hangar.

Nel corso del Consiglio Comunale, al quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare, saranno quindi rese note le richieste che l’amministrazione comunale rivolge ai Militari.