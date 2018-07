Neri: ‘Saremo un’opposizione che riesce a fare la differenza’

PIETRASANTA – «Vogliamo fare la differenza anche dai banchi dell’opposizione, vogliamo garantire qualità, ascolto ed attenzione al benessere dei cittadini», dice Ettore Neri alla presentazione dei gruppi consiliari di PD e Insieme per Pietrasanta che uniti rappresenteranno il centro-sinistra in Consiglio Comunale a Pietrasanta. E prosegue: «chiediamo che ci venga assegnato uno spazio fisico in Municipio dove poter svolgere la nostra attività e dove dare un appuntamento per il ricevimento dei cittadini. Siamo uomini delle istituzioni e per questo crediamo nel valore delle istituzioni, della maggioranza come dell’opposizione. Vorremmo anche che la costituzione delle commissione tenesse conto di tutti i settori della vita cittadina, mancava ad esempio nella passata amministrazione una commissione che si occupasse di sociale e più in generale di servizi alla persona, ci sembra doveroso cambiare impostazione e su questo faremo la nostra proposta al primo consiglio comunale».

Ettore Neri sarà capogruppo del PD che porta in consiglio anche Nicola Conti e Luca Mori, mentre capogruppo di Insieme per Pietrasanta sarà Italo Viti: «È nato un bellissimo movimento per il cambiamento – sottolineano i consiglieri del centro-sinistra – continueremo a confrontarci con associazioni, gruppi, singoli cittadini affrontando insieme in Consiglio ed in città i temi che riguardano la comunità, i bisogni e le aspettative di Pietrasanta. Daremo voce a tutti quelli che hanno bisogno di farsi sentire e che hanno come noi in mente un’idea ben precisa della Pietrasanta del futuro».