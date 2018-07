Neri: ‘Noi ci siamo ora più che mai’ e indice un’assemblea pubblica

PIETRASANTA – «Il progetto di città che abbiamo costruito in questi mesi dialogando con il territorio, ascoltando e confrontandoci con associazioni, gruppi, singoli cittadini è un patrimonio che non deve e non può andare sprecato», dice Ettore Neri che ha guidato la coalizione riuscendo nell’intento di unire le anime del centro-sinistra pietrasantino.

«Per questo martedì 3 luglio alle 21 ci ritroveremo tutti alla Croce Verde di Pietrasanta e inizieremo ad organizzare il lavoro sia dei gruppi consiliari che dell’intera coalizione perché la nostra presenza sul territorio sarà costante e capillare. Ci occuperemo dei temi che riguardano la comunità ed ascolteremo come sempre i bisogni dei cittadini, provando ad aiutarli a farsi dare delle risposte. Saremo un movimento che mantiene viva la voglia di cambiamento che in migliaia hanno già espresso con il voto e che è pronto a condurre un’opposizione seria, di qualità e focalizzata sul bene della città e sul benessere dei cittadini, in consiglio comunale e in mezzo alla gente. Noi ci siamo ora più che mai. Aspetto tutti martedì sera alla Croce Verde».