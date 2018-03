Neri (candidato sindaco Pietrasanta): ‘Se vinco, parte civile nella vicenda tallio’

PIETRASANTA – «L’amministrazione pubblica deve stare sempre a fianco dei cittadini per questo appena eletto sindaco il Comune di Pietrasanta si costituirà parte civile nel procedimento relativo alla vicenda tallio a Valdicastello». Così il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra Ettore Neri durante la sua prima assemblea pubblica organizzata proprio nella frazione di Valdicastello:

«Con me è finita l’epoca dei Sindaci che urlano e minacciano i cittadini – ha aggiunto – ascolto e scelte condivise sono da sempre le mie linee guida. La gente di Valdicastello si merita un’amministrazione finalmente impegnata ad avviare interventi che siano definitivamente risolutivi del problema e che allo stesso tempo non si tiri indietro nella ricerca della verità e della giustizia».

Ambiente ed emergenze per la salute dei cittadini sono stati al centro del dibattito molto partecipato a Valdicastello in cui Ettore Neri, oltre alla questione tallio ha raccolto anche tutta una serie di bisogni della comunità, che adesso saranno valutati e tradotti in proposte concrete.

«Vogliamo costruire il nostro programma in maniera partecipata perché partecipato sarà anche il nostro amministrare, individueremo priorità e interventi insieme ai cittadini. Nei prossimi cinque anni verremo a noia – conclude Ettore Neri – per quanto saremo presenti sul territorio, perché siamo convinti che le scelte fatte dopo l’ascolto dei cittadini e in maniera aperta e trasparente siano le più efficaci in termini di crescita e benessere delle comunitœ».

Prossima assemblea pubblica con Ettore Neri a Tonfano il 27 marzo alle 21:00 presso il Bar Margherita.