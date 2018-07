“Nella mente malata del carnefice”: appuntamento con Pietro Pietrini, psichiatra e direttore della Scuola IMT

LUCCA – Il professor Pietro Pietrini, psichiatra e direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, sarà ospite della manifestazione Incontri nel Salotto d’Europa, domani (martedì 31 luglio) alle 21:30 alla terrazza di piazza Belvedere a Tirrenia.

‘Nella mente malata del carnefice’ è il titolo della serata, nel corso della quale verrà trattato il tema della violenza sulle donne, partendo dall’analisi delle condizioni in cui maturano tali atti criminali e delle condizioni patologiche che li favoriscono, per arrivare a parlare anche dello sviluppo di efficaci strategie di intervento e di prevenzione.

Il dibattito affronterà un tema di grande attualità per il diritto e il processo penale, analizzando il contributo che le neuroscienze possono offrire nell’accertamento di una responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione della capacità di intendere e di volere.

Il professor Pietrini spiegherà l’importanza delle neuroscienze per arrivare alla conoscenza della verità processuale, come dimostrato in casi giudiziari importanti (come il processo Franzoni bis e il caso Panarello, la madre del piccolo Lorys) in cui è intervenuto in qualità di consulente di parte.

Fin dall’inizio della sua carriera, Pietrini si è dedicato allo studio delle basi cerebrali delle funzioni cognitive e del comportamento umano, in condizioni fisiologiche e in presenza di disturbi mentali. Da alcuni anni si occupa della comprensione dei correlati genetici e neurobiologici dei processi decisionali, del comportamento umano normale e deviante e delle implicazioni delle scoperte delle neuroscienze in campo sociale, economico e giuridico.