‘Nel giardino di Paolina’: la grande musica di Puccini arriva nel cuore di Viareggio

VIAREGGIO – Dalla Spagna a Napoli, passando per il Musical, i classici del cinema, ovviamente le più belle arie del maestro Giacomo Puccini e per chiudere in bellezza «Il convitato di pietra», di Giovanni Pacini: questo e molto altro è «Nel giardino di Paolina», la rassegna musicale di Villa Paolina che dal 10 luglio fino al 21 agosto sempre alle ore 21, vedrà protagonisti gli artisti del Festival Puccini.

In tutto nove appuntamenti, il primo dei quali è per domani 10 luglio alle 21: ad inaugurare la rassegna Besame mucho, Viaggio nella canzone classica spagnola. Gli artisti Katerina Kotsou, Amanecer Sierra, Veronica Tello accompagnati al pianoforte da Maria Lyasheva che condurrano il pubblico in un viaggio nella canzone classica spagnola, da Astor Piazzolla alle coinvolgenti melodie della “zarzuela” il genere musicale, che trova corrispondenza nella nostra operetta.

La Zarzuela è una forma di teatro musicale popolare, caratterizzato dalla combinazione di parti recitate e musica; ancora oggi è un genere amatissimo soprattutto in Spagna. Dalla voce delle tre artiste nel concerto di martedì 10 luglio (alle 21.15) sarà possibile ascoltare una antologia delle arie tratte dalle più famose Zarzuele illustrate dal conduttore della serata Daniele Maffei e dalla viva voce delle artiste di origini spagnola.

«Per il secondo anno il giardino della Villa si anima e diviene luogo di cultura – commenta l’assessore Sandra Mei -, grazie alla strettissima collaborazione fra Amministrazione e Festival Puccini abbiamo ideato una rassegna musicale di alto livello, capace di attrarre sia gli appassionati che chi si avvicina al genere per la prima volta. Il Festival Puccini entra in stretto contatto con la Città, la permea, in una vicendevole promozione. Viareggio è città della musica: questa manifestazione ne è l’ennesima riprova».

Veronesi «La Fondazione Festival Pucciniano accogliendo gli stimoli dell’Amministrazione Comunale ha scelto di intensificare la presenza del Festival Puccini anche a Viareggio con un calendario ricco di momenti culturali di forte richiamo che vedono anche nella Villa Paolina il contenitore ideale di attività legate alla valorizzazione del patrimonio pucciniano. Villa Paolina infatti sarà al centro del nostro cartellone oltre che con la Mostra “Magnifiche presenze” anche con una affascinante rassegna di concerti che vedrà protagonisti gli artisti del Festival e i giovani artisti dell’Accademia di Alto perfezionamento».