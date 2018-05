Nel fine settimana torna a Palazzo Mediceo torna ‘Giardino Fiorito’ e il concorso per il balcone con più fiori

SERAVEZZA – Dall’Area Medicea patrimonio Unesco di Seravezza il prossimo fine settimana i profumi e i colori della primavera si irradieranno in tutto il territorio seravezzino e stazzemese. Con la quinta edizione de Il Giardino Fiorito a Palazzo Mediceo – mostra mercato di fiori, piante, idee per il giardino e la vita all’aria aperta in programma sabato 2 e domenica 3 giugno – parte infatti il concorso per il più bel balcone fiorito del 2018, rivolto a tutti coloro che nei borghi e nei paesi dei comuni di Seravezza e Stazzema vorranno dar prova di gusto e creatività nell’allestimento di piccoli e grandi spazi fioriti. Un’iniziativa che accresce il coinvolgimento del territorio in occasione della rassegna e che punta a lasciare un segno diffuso di bellezza, cura, interesse e vivacità.

Il Giardino Fiorito è organizzato dall’Associazione Ponte del Principe in collaborazione con la Fondazione Terre Medicee. La curatrice Antonella Dati ha lavorato anche quest’anno su qualità e varietà dell’esposizione. Quello che attende il pubblico è dunque un percorso ricco di spunti e di curiosità, che fuori e dentro Palazzo Mediceo si arricchisce dell’indubbio fascino dello storico sito e della natura circostante. Un itinerario che si svilupperà tra fiori di ogni varietà, fioriture di stagione, bellissime piante (aromatiche, da orto, grasse, siepi), prodotti della natura, creazioni biologiche e manufatti della tradizione. Non mancheranno sezioni dedicate all’abbigliamento, all’arredamento, all’oggettistica, al biologico e all’artigianato a tema. La rassegna sarà a ingresso libero per le intere giornate di sabato e domenica sia sul prato esterno sia nel cortile e al piano nobile del Palazzo. Orario di visita no stop dalle 10 alle 20. Nel programma ufficiale della manifestazione rientra anche la presentazione (sabato alle ore 18) del libro “Germogli”, di Antonella Zanca, con undici racconti che seguono il ritmo incalzante della natura.

Il concorso Balcone Fiorito 2018 che affianca la rassegna è a cura della Pro Loco di Seravezza, che invita i residenti e i titolari di attività commerciali, aziende e pubblici esercizi ad allestire speciali decorazioni floreali su balconi, terrazze, finestre e in tutti i grandi e piccoli spazi privati – anche giardini ed aree verdi in genere – che possibilmente che siano visibili e godibili anche dall’esterno. Un invito a dare libero sfogo alla fantasia contribuendo in tal modo ad abbellire strade e piazze dei nostri paesi. Il concorso si rivolge a tutti i cittadini di Seravezza e Stazzema. Per partecipare è sufficiente fotografare la decorazione realizzata ed inviare l’immagine all’indirizzo email info@nullprolocoseravezza.it entro le ore 18 di venerdì 1 giugno accompagnandola con nome e cognome dell’autore e località dello scatto. Tutte le foto saranno caricate in uno speciale album fotografico su Facebook; sempre attraverso il popolare social network sarà possibile votare le composizioni più belle semplicemente mettendo un like. Il pubblico de Il Giardino Fiorito potrà votare direttamente presso lo stand della Pro Loco presente al Mediceo nei due giorni della manifestazione. Domenica sera si procederà al conteggio dei voti e alla proclamazione del vincitore.