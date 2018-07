Nel 2017 quasi 5 milioni per il sociale: il bilancio del Comune di Camaiore

CAMAIORE – Trecentocinquantamila euro in più per la spesa sociale con un livello che a fine 2017 raggiunge una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Questo il dato più rilevante che emerge dalla ricognizione della spesa sociale del 2017, effettuata contestualmente alla firma dell’accordo tra l’Amministrazione Comunale e le organizzazioni sindacali sulle politiche sociali del Comune di Camaiore, documento siglato alcune settimane orsono. Le OO.SS. firmatarie sono state CGIL, CISL, UIL, Pensionati SPI CGIL, Pensionati FNP CISL e Pensionati UILP UIL. Per l’Amministrazione Comunale hanno firmato, il Sindaco Alessandro Del Dotto, l’Assessore alle Politiche Sociali Anna Graziani e l’Assessore al Bilancio Marco Mecchi. Si è confermato nella stesura il metodo della concertazione che ha portato a un documento giudicato positivamente da tutte le parti ove si regolano le politiche sociali, del lavoro e gli strumenti per il recupero dell’evasione fiscale.

Il consuntivo 2017 vede crescere la spesa per i servizi per i minori di circa 40.000,00 € portando il complessivo a quota 730.000,00 €. Uno sforzo imponente dell’Amministrazione Comunali per sostenere tutte le fasce di età, attraverso centri dedicati, progetti – come l’Educativa Territoriale – o l’inserimento di minori e madri con bambini presso strutture di accoglienza. La voce che però ha visto l’impennata maggiore è quella relativa all’assistenza anziani per gli inserimenti in RSA e per i centri diurni con un più 20% che ha portato lo stanziamento a circa 420.000,00 €. In linea con il consuntivo 2016 i capitoli dedicati all’assistenza alla disabilità con circa 680.000,00 €. I contributi economici e il “fondo bollettazione” sono stati erogati per oltre 250 utenti per una cifra di 240.000,00 €.

Cresce di circa 100.000,00 € la spesa dedicata alla Pubblica istruzione e ai servizi come gli asili nido, le mense e i trasporti, arrivando a toccare quota 2 milioni e 900.000 euro al lordo delle rette che rimangono comunque tra le più basse della Provincia di Lucca. Il Comune di Camaiore – lo ricordiamo – fornisce gratuitamente i libri di testi per gli studenti della Primaria, per una spesa di oltre 50.000,00 €. Nel documento siglato con le Organizzazioni Sindacali si confermano anche per il 2018 gli stanziamenti relativi al fondo agevolazione / esenzione per la TARI, che rimane a quota 180.000,00. Lo scorso anno ne hanno beneficiato 655 contribuenti. Nessuna variazione neppure per l’addizionale IRPEF, anche questa voce tra le più basse della zona.