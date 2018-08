Natali (SiAmoLucca): “Trasloco Civitali all’Itc Carrara, preoccupati per la sicurezza degli studenti”

LUCCA – SiAmoLucca condivide le preoccupazioni dei genitori degli studenti dell’Itc Carrara in merito alle modalità organizzative del trasloco degli alunni dell’Istituto Civitali. “La lista civica si domanda infatti se lo spostamento degli allievi dell’Itc Carrara nel blocco centrale dell’edificio, e la collocazione degli studenti del “Civitali” nel blocco “A” lato stadio, garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza per i ragazzi – commenta Lorenzo Natali, membro del consiglio direttivo -. La lista civica si domanda inoltre se il numero delle classi sia sufficiente per tutti gli allievi e garantisca il regolare svolgimento delle lezioni: si profila infatti un sistema di rotazione fra aule e laboratori e che, nonostante la RSU avesse sollevato il problema, la Provincia è andata comunque avanti con il suo progetto; se i lavori di adattamento, per i quali la Provincia ha stanziato € 1.370.000,00, potranno essere ultimati in tempo per l’inizio delle lezioni, previsto per il 17 settembre prossimo, e se la loro inevitabile celerità consenta un’esecuzione a regola d’arte; auspica infine che la vicenda possa essere risolta con soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti e che l’anno scolastico si svolga serenamente e in sicurezza”.