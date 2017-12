Natale con la Comunità di Sant’Egidio: torna il pranzo per i meno abbienti

LUCCA – Torna, come ogni anno, il “Pranzo di Natale con i poveri” della Comunità di

Sant’Egidio, che quest’anno cambia sede e raddoppia: dalla chiesa di San Pietro Somaldi si sposta al complesso monumentale San Francesco, con un secondo evento, dedicato agli anziani, che si terrà in contemporanea alla Pia Casa, in centro storico.

L’anno passato circa 240 persone hanno pranzato assieme nel giorno di Natale, un

gesto che in un tempo come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da

individualismi e nuove diffuse paure, diviene ancora più significativo: l’unica strada

possibile per costruire il futuro è imparare a vivere assieme. Per informazioni: 334.2829034 – santegidiolucca@nullgmail.com